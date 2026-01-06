Sector universitario confirma reinicio de actividades académicas y administrativas: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El sector universitario venezolano comenzó a informar sobre el reinicio progresivo de las actividades académicas y administrativas, tras los ajustes realizados por cada casa de estudios.

Las autoridades exhortaron a estudiantes, docentes y personal administrativo a tomar previsiones ante los distintos cronogramas establecidos para este mes de enero de 2026, de acuerdo con las condiciones internas de cada institución.

Desde la Universidad de Carabobo (UC) se notificó a su comunidad universitaria que el retorno a las actividades académicas y administrativas está previsto para el lunes 19 de enero de 2026.

La información fue difundida a través de los canales oficiales de la institución, donde se indicó la importancia de mantenerse atentos a nuevos avisos y lineamientos internos.

Por otra parte, la Dirección General de Talento Humano de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) informó sobre el inicio de las actividades laborales para su personal.

Mediante el memorando UPEL/DGTH/2026/01, de fecha 5 de enero de 2026, se estableció que el personal docente, administrativo y obrero del rectorado retomará sus funciones el lunes 12 de enero.

En contraste, la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunció la postergación del reinicio de clases, que inicialmente estaba previsto para mañana 7 de enero de 2026.

Las autoridades universitarias señalaron que la reanudación de las actividades será anunciada oportunamente, una vez se evalúen las condiciones de movilización y seguridad en los campus de Caracas, Maracay y otros núcleos académicos.

Asimismo, el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ) aprobó el cronograma correspondiente al asueto navideño del personal docente, de investigación, administrativo y obrero.

Según lo informado, el período vacacional culmina el 21 de enero de 2026, mientras que el reinicio de las actividades está fijado para el día 22 de este mes de enero.

El seguimiento de estos anuncios permitirá una reincorporación ordenada y ajustada a los cronogramas establecidos para el reinicio de actividades académicas y administrativas en enero de 2026.

