Comienzan a sancionar negocios en Miranda: fueron denunciados por sobreprecios en productos de la cesta básica

Ciudadanos denunciaron varios comercios por subir el costo de la canasta básica drásticamente, por lo que fueron sancionados por especulación de precios.

Los hechos se registraron en el estado Miranda, donde la Superintendencia de Tributos del municipio Guaicaipuro, conocida como Satguaica, sancionó a cinco establecimientos comerciales por irregularidades tributarias.

¿Por qué sancionan a los negocios en Miranda?

El Satguaica realizó un operativo el lunes, tras recibir denuncias de ciudadanos sobre el aumento de precios en alimentos después de un decreto de Conmoción Exterior.

Los comercios sancionados fueron:

Comercial HL 89, C.A. y Comercial Ofertotal 68, C.A. por evasión del impuesto municipal.

Mayor de Víveres y Charcutería El Verdugo, C.A. por evasión de impuestos y aumento injustificado de precios.

Mega Independencia, C.A. por irregularidades en su estatus tributario.

Panda World, C.A. por disminución injustificada de ingresos declarados.

Se conoció que el operativo fue ordenado por el alcalde de Guaicaipuro, Farith Fraija, y liderado por el superintendente Alejandro López, abarcando la inspección de 30 locales comerciales.

Además, los representantes legales de los comercios sancionados fueron citados para comparecer ante la autoridad tributaria hoy, lunes de 6 de enero, donde se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes.