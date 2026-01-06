Establecen horarios para disfrute de playas y balnearios de La Guaira: 6 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Desde este 6 de enero y hasta nuevo aviso solo se podrá ir a las playas de La Guaira en cierto horario, de acuerdo a un comunicado difundido por la Cámara Turística Playera.

Cabe destacar que la cámara llevó a cabo una reunión en materia de servicios turísticos playero y llegaron a la decisión de establecer un horario para el disfrute de los balnearios en el litoral central.

¿Cuál será el horario en las playas de La Guaira?

"Se comunica que el acceso a espacios turisticos como playas, rios y balnearios estará habilitado en el horario comprendido desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m, momento en el cual se procederá al cierre general de estos espacios", se lee en el comunicado compartido por la Cámara Turística Playera.

De tal manera, solo prestarán servicios por 9 horas,

Esta es una orden "para garantizar el bienestar colectivo y fomentar un ambiente de sana convivencia", como indican en el comunicado.