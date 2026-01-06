Despliegan operativo contra la especulación en Los Teques: sepa qué explicó el alcalde

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde del municipio Guaicaipuro, en el estado Miranda, Farith Fraija, activó este lunes 5 de enero, un operativo de choque para combatir la especulación.

El despliegue une fuerzas entre la Superintendencia de Tributos Municipales y la Policía Municipal, con el objetivo de meter en cintura a los comerciantes que han intentado vender a precios exorbitantes aprovechando la actual situación nacional.

Los equipos mixtos están recorriendo los principales mercados y abastos de la capital mirandina para verificar que el costo de la harina, el arroz, el aceite y otros bienes esenciales no haya sido inflado de manera arbitraria.

"Hemos decidido desplegar a nuestros fiscales junto con la Policía Municipal para verificar que no se cometan irregularidades. No permitiremos que se especule con los precios aprovechando las circunstancias”., sentenció Fraija en un video en redes Sociales.

¿Cómo denunciar?

La alcaldía ha dejado claro que la inteligencia social es clave para el éxito de esta medida. Se ha pedido a los vecinos que no se queden callados y reporten cualquier local que esté alterando los precios o negándose a usar la tasa oficial:

Línea Gratuita: 0-800-GUAICA-0 (0-800-482422-0).

Redes Sociales: Reportes directos a través de @farithf y las cuentas oficiales de la Alcaldía de Guaicaipuro.

El alcalde concluyó su anuncio apelando a la "sensatez y solidaridad" de los comerciantes guaicaipureños. El gobierno municipal se mantendrá en vigilancia permanente.

Aquellos establecimientos que persistan en vulnerar la tranquilidad de las familias se enfrentarán a los procedimientos legales y sanciones administrativas correspondientes.

