Zonas de Baruta comienzan a recuperar el servicio eléctrico: 5 de enero

Luego de más de 48 horas sin electricidad, varias zonas del municipio Baruta, al este de la ciudad de Caracas, comienzan a recibir de nuevo el servicio.

"Vecinos, el ente encargado, Corpoelec, informa que ha sido recuperado el 100% de la carga en las subestaciones La Trinidad y Prados del Este. Tres circuitos que aún afectan varias zonas de Prados del Este siguen en trabajo para ser recuperados. Seguimos atentos", informó la Policía de Baruta.

Zonas donde ya fue restablecido el servicio eléctrico:

- Terrazas del Club Hípico.

- ⁠Sorocaima.

- ⁠La Trinidad.

- ⁠Lomas de La Trinidad.

- ⁠Charallavito.

- ⁠La Ciudadela.

- ⁠Pueblo de Baruta.

- ⁠Prados del Este.

- ⁠Asoarboleda.

- ⁠Parque Humboldt.

- ⁠Santa Gertrudis.

- ⁠Zonas adyacentes.

