Despliegan operativo para supervisar precios y abastecimiento en Miranda: conozca los detalles

Con el objetivo de asegurar el acceso a productos básicos y vigilar el cumplimiento de los costos legales, el gobierno del municipio Simón Bolívar ejecutó un operativo de inspección este domingo.

La jornada se centró en la revisión de inventarios y el control de precios en los principales establecimientos comerciales de esta zona de los Valles del Tuy, informó la Gobernación de Miranda.

La actividad fue dirigida por una comisión mixta que incluyó al director de Hacienda Municipal, Alexis Oropeza, funcionarios de la Policía Municipal y voceros del Poder Popular organizado.

Nueva herramienta de control tecnológico

Como parte de las estrategias de supervisión, el gobierno local presentó un mecanismo digital para que los ciudadanos participen activamente en la vigilancia de los comercios. Se trata de un código QR de denuncias diseñado para agilizar la comunicación entre los usuarios y los entes reguladores.

"A través de esta herramienta tecnológica, los habitantes del municipio podrán reportar en tiempo real cualquier irregularidad detectada en los establecimientos, permitiendo una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes", explicó el alcalde de la jurisdicción, Saúl Yáñez.

Verificación de inventarios y precios

Durante el despliegue, el equipo multidisciplinario inspeccionó el stock de mercancía disponible en los anaqueles y depósitos. El propósito de estas visitas es responder a las inquietudes de los consumidores y prevenir prácticas como la especulación o el acaparamiento de productos esenciales.

Yánez destacó que la transparencia de estas inspecciones se basa en la colaboración entre las instituciones municipales y los vecinos, buscando que el proceso de distribución de alimentos y bienes se mantenga dentro de los márgenes legales establecidos.

Al cierre de la jornada, el mandatario local se refirió al contexto actual del país y la necesidad de mantener el orden público a través de la cooperación ciudadana.

