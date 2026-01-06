La Guardia de Honor Presidencial anuncia nuevo comandante: detalles del nombramiento

Suscríbete a nuestros canales

La Guardia de Honor Presidencial, unidad clave de la seguridad del Estado venezolano, tiene un nuevo comandante.

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, oficializó la designación del general Gustavo Enrique González López, quien asumirá inmediatamente las funciones de esta instancia estratégica, asegurando la continuidad de la protección del presidente y la estabilidad institucional.

El decreto que respalda la designación fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo que le otorga plena validez legal.

La medida activa los efectos administrativos y operativos del cargo, permitiendo que la Guardia de Honor Presidencial mantenga su funcionamiento sin interrupciones y cumpla con sus responsabilidades de manera inmediata.

Funciones de la Guardia de Honor Presidencial

Esta unidad especializada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como misión principal:

Proteger al presidente de la República.

Resguardar instalaciones estratégicas del Estado.

Garantizar la seguridad en actos oficiales de alto nivel.

