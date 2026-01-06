Estado de Conmoción Exterior: FANB y PNB refuerzan seguridad en todo el país

Suscríbete a nuestros canales

Tras la declaratoria del Estado de Conmoción Exterior, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana activó un despliegue en todo el territorio nacional.

Esta medida eleva el nivel de alerta del país y se enfoca en la protección de áreas estratégicas, mientras los cuerpos de seguridad ciudadana refuerzan sus operativos, especialmente en Caracas y zonas de alta concentración poblacional.

La acción está respaldada por el Decreto N° 5.200, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.954 y formalizado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este marco legal habilita la aplicación de protocolos especiales de defensa y seguridad interna ante amenazas externas, en un contexto de máxima vigilancia institucional.

Con la entrada en vigencia del decreto, el Comando Estratégico Operacional de la FANB asume la ejecución de planes de defensa aérea y territorial.

Estas acciones se desarrollan en las ocho Regiones de Defensa Integral (REDI), con énfasis en el resguardo de fronteras, espacios marítimos y puntos considerados sensibles para la seguridad nacional.

Refuerzo militar en la capital

En la Zona de Defensa Integral Capital se incrementó la presencia de unidades de reacción rápida en lugares estratégicos como Fuerte Tiuna y el perímetro de La Carlota. Las autoridades militares reiteraron la importancia de mantener la Fusión Popular-Militar-Policial como mecanismo de coordinación para responder de forma inmediata ante cualquier escenario de riesgo.

De forma paralela, el Ministerio de Relaciones Interiores ordenó un despliegue especial de la PNB y el CICPC bajo el esquema de los Cuadrantes de Paz.

Zonas con mayor presencia policial:

Municipio Libertador, especialmente el eje centro-norte.

Parroquias El Valle y Santa Rosalía.

Perímetro del Palacio de Miraflores, con control de tránsito.

