Temporada de impuestos 2026 en EEUU: fechas clave de enero a abril

La temporada de impuestos (Tax Season) para declarar los ingresos obtenidos en 2025 comienza oficialmente este mes. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha establecido un calendario riguroso que todo residente y trabajador en Estados Unidos debe conocer.

Enero: preparación y documentos

15 de enero: fecha límite para el cuarto pago de impuestos estimados del año fiscal 2025 (principalmente para trabajadores por cuenta propia o freelancers).

26 al 28 de enero (estimado): el IRS comienza a aceptar y procesar formalmente las declaraciones de impuestos electrónicas.

31 de enero: fecha límite para que los empleadores envíen los formularios W-2 y 1099 a sus trabajadores. (Dado que este año cae en sábado, podrías recibirlos físicamente hasta el 2 de febrero).

Febrero y marzo: plazos para empresas y socios

16 de febrero: Fecha límite para que los empleados que reclamaron exención de retenciones el año pasado presenten un nuevo formulario W-4.

16 de marzo: Fecha límite para la presentación de declaraciones de Sociedades (Formulario 1065) y Corporaciones S (Formulario 1120-S). También es el último día para entregar los K-1 a los socios.

Abril: el "Tax Day" y el gran cierre

15 de abril: último día para presentar la declaración individual de ingresos (Formulario 1040).

Último día para pagar cualquier impuesto adeudado de 2025 sin penalidades.

Fecha límite para solicitar una prórroga automática de 6 meses (usando el Formulario 4868).

Último día para realizar contribuciones a cuentas IRA o HSA correspondientes al año 2025.

Primer pago de impuestos estimados para el año 2026.

Datos importantes:

La prórroga NO es para pagar: solicitar una extensión hasta el 15 de octubre te da más tiempo para enviar los formularios, pero no te da más tiempo para pagar. Si debes dinero al IRS, debes enviarlo antes del 15 de abril para evitar intereses. Reembolsos rápidos: el IRS estima que los contribuyentes que declaren de forma electrónica y elijan el depósito directo recibirán su reembolso en un plazo de 21 días o menos. Créditos Familiares: quienes reclaman el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario por Hijo (ACTC) podrían ver sus reembolsos retrasados hasta marzo, debido a las leyes de verificación contra el fraude.

