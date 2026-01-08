Gustavo Petro conversó con Delcy Rodríguez: sepa qué le propuso el mandatario

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este miércoles que conversó con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Durante una actividad presidencial desde la plaza Bolívar de Bogotá, el mandatario colombiano le hizo una propuesta a Rodríguez tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores en la madrugada del 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Petro hace propuesta a Delcy Rodríguez

De acuerdo con las declaraciones de Petro, conversó hace dos días con Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, y le propuso un diálogo tripartito con el gobierno de Estados Unidos (EEUU).

Asimismo, señaló que el diálogo sería para "estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia", tras los bombardeos de EEUU contra Venezuela que resultó en el secuestro del presidente Maduro y su esposa.

"La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma", aseguró Petro.

Petro conversa con Trump

Adicionalmente, el mandatario colombiano aseguró que también invitó al presidente de EEUU, Donald Trump, a visitar Colombia.

En este sentido, señaló que sectores políticos internos influyeron en la percepción de la Casa Blanca. Según el mandatario, estos grupos “engañaron a Trump” para vincular su administración con actividades ilícitas.

“Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, subrayó.

El Ejecutivo colombiano señaló que existen intereses que buscan una intervención militar en el país, afirmando que sus adversarios “parece que quisieran que llegaran los helicópteros aquí como en Caracas y nos tiraran unos misilazos”.

