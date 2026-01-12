Mamdani contra el "baño pago": el programa piloto que instalará aseos donde antes era imposible

Suscríbete a nuestros canales

En una ciudad que presume de tenerlo todo, encontrar un lugar donde hacer una necesidad básica se ha convertido históricamente en una misión imposible. Sin embargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha decidido poner fin a este dilema urbano en este inicio de 2026.

Con una inversión estratégica de $4,000,000, la ciudad ha lanzado un programa piloto para instalar baños públicos modulares de alta tecnología que no requieren las costosas excavaciones tradicionales.

El fin del "café de 9 dólares" por necesidad

Durante un anuncio en West Harlem, Mamdani fue contundente sobre la realidad de los cinco distritos: "En la mejor ciudad del mundo, no deberías tener que gastar 9 dólares en un café solo para encontrar un poco de alivio".

Actualmente, Nueva York cuenta con apenas 1,000 baños públicos para más de 8 millones de habitantes, lo que se traduce en un solo baño por cada 8,500 neoyorquinos.

Además, el 70% de estos se encuentran dentro de parques, dejando las zonas comerciales y de alto tráfico desprotegidas.

Innovación modular: baños donde antes no se podía

La gran novedad de este plan radica en la tecnología modular. Tradicionalmente, instalar un baño en NYC implicaba perforar "las entrañas de la ciudad" para conectar alcantarillado y agua, un proceso lento y costoso.

Flexibilidad: El proyecto piloto permitirá colocar unidades en lugares donde la infraestructura subterránea es demasiado compleja para intervenir.

Impacto inmediato: El plan prevé añadir entre 20 y 30 baños adicionales en esta primera etapa.

Primera ubicación: El alcalde, junto a la presidenta del Concejo, Julie Menin, ya firmó la aprobación para el primer baño de este tipo en la Avenida 12 y St. Clair Place, en West Harlem, que estará operativo a finales de este año.

Justicia para repartidores y familias

Mamdani destacó que esta medida no es solo una cuestión de higiene, sino de dignidad humana. El programa está diseñado pensando especialmente en:

Repartidores (Deliveristas): Quienes recorren la ciudad todo el día sin una oficina fija. Padres de familia: Que enfrentan emergencias inmediatas con sus hijos en plena calle. Turistas y peatones: Que ahora podrán disfrutar más de sus vecindarios sin la ansiedad de buscar un establecimiento privado.

"Literalmente, estamos eliminando esa preocupación", afirmó Julie Menin, subrayando que el acceso a un baño es un derecho que aporta accesibilidad a la vida pública de la Gran Manzana.

