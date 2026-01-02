Mamdani toma el control de la Nueva York: el nuevo alcalde anula las órdenes de su predecesor en tiempo récord

Suscríbete a nuestros canales

En un giro sorprendente para la Gran Manzana, el recién nombrado alcalde Zohran Mamdani ha comenzado su primer día en el cargo con una ofensiva contundente contra la crisis inmobiliaria.

Este líder del socialismo democrático no solo ha firmado órdenes ejecutivas para proteger a los inquilinos, sino que también ha llevado a cabo una limpieza administrativa al anular decenas de decisiones de su predecesor, Eric Adams.

Un nuevo rumbo en Nueva York: el fin de las políticas de Eric Adams

Mamdani comenzó su mandato con una decisión firme: revocar todas las órdenes ejecutivas que Adams había emitido desde el 26 de septiembre de 2024.

Según un comunicado oficial de la Alcaldía de Nueva York, que fue citado por la Agencia EFE, esta fecha coincide con la imputación federal por corrupción que enfrentó Adams.

Aunque ese caso se cerró tras la intervención del gobierno federal, Mamdani lo utiliza como un punto de inflexión para asegurar un "nuevo comienzo" libre de sospechas.

Entre las medidas que se han anulado se encuentran directrices que prohibían a los funcionarios municipales participar en boicots contra Israel, así como otras normativas de seguridad en lugares de culto.

La oficina del alcalde aclaró que, aunque se busca desmantelar el legado de Adams, se reemitirán aquellas medidas que se consideren "esenciales para la excelencia del servicio", como la Oficina para Combatir el Antisemitismo.

La ofensiva inmobiliaria y la protección del inquilino son el núcleo de la agenda de Mamdani

En su primer acto oficial, el alcalde designó a la reconocida activista Cea Weaver como la nueva directora de la Oficina de Protección de Inquilinos.

Según informa el portal Swissinfo, Mamdani y Weaver ya han puesto en marcha su primera gran acción: intervenir en el proceso de bancarrota de Pinnacle Realty, la empresa que posee 83 edificios y que ha acumulado miles de violaciones de código, con el fin de salvaguardar a los residentes del abandono.

Para acelerar la construcción y reducir costos, Mamdani ha formado dos equipos de trabajo estratégicos bajo la supervisión de la vicealcaldesa de Vivienda, Leila Bozorg:

LIFT: Este equipo se encargará de identificar propiedades públicas que se puedan edificar antes del 1 de julio de 2026.

SPEED: Su misión es eliminar las barreras burocráticas que están ralentizando los proyectos de vivienda asequible.

Medidas controvertidas bajo la lupa

La audaz agenda del nuevo alcalde ha provocado tensiones inmediatas con el sector inmobiliario de Wall Street y con grupos más moderados. Aquí están las medidas que han generado más controversia:

Congelación de alquileres: Mamdani está buscando congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos estabilizados a través de la Junta de Directrices de Alquiler.

Revocación masiva de órdenes: La anulación de decretos firmados por Adams ha sido criticada por algunos como una "limpieza ideológica".

Intervención en la propiedad privada: La ofensiva contra grandes arrendadores como Pinnacle Realty es vista por ciertos sectores como un abuso del poder municipal.

Financiamiento mediante impuestos: Su plan para construir 200.000 unidades de vivienda se financiará con impuestos más altos para los ciudadanos más ricos y grandes empresas.

Según fuentes como The Guardian y el Manhattan Institute, el equipo legal de la ciudad, encabezado por Steve Banks, se está preparando para batallas judiciales prolongadas.

"No voy a renunciar a mis principios por miedo a ser llamado radical", afirmó Mamdani durante su toma de posesión, dejando claro que su administración no cederá ante la presión del mercado.

