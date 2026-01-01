¡Atención! ICE traslada a cárcel de criminales a venezolana sin antecedentes penales: realiza trámites para legalizar su estatus

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad venezolana en el exterior y los defensores de los derechos humanos están en alerta máxima tras conocer la situación de Yara Gabriela Mira Escalante.

Después de ocho años de vida ejemplar en los Estados Unidos, esta joven profesional ha sido trasladada a una prisión para delincuentes comunes, a pesar de no tener antecedentes penales y de estar en medio de un proceso migratorio legal.

De la excelencia académica a la detención arbitraria por el ICE

Yara Gabriela se destacó en Venezuela por su dedicación incansable al estudio, logrando obtener su título profesional con honores en una de las universidades más prestigiosas del país.

Con esa misma disciplina, emigró a los Estados Unidos hace casi una década, donde ha vivido cumpliendo la ley al pie de la letra, integrándose a la sociedad y manteniendo su estatus migratorio de manera transparente, de acuerdo con la cuenta de Instagram @lolo.puravida.

Sin embargo, hace tres días, la tragedia tocó a su puerta. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedió a su detención, ignorando la documentación que respalda su proceso legal activo.

Lo que comenzó en un centro de control de migrantes ha escalado a una situación alarmante: su traslado a una cárcel de máxima seguridad junto a personas acusadas de crímenes graves.

Denuncian violación de derechos y falta de debido proceso en el caso de la venezolana

La familia y amigos de Mira Escalante están alzando la voz, denunciando que su traslado es una medida desproporcionada e injusta.

Es crucial resaltar los siguientes puntos, de acuerdo a la publicación realizada desde la cuenta de Instagram @lolo.puravida:

Yara no ha cometido ningún delito, ni en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo.

Ha sido privada de su libertad y mezclada con una población penal peligrosa sin haber pasado por un proceso judicial que justifique tales acciones.

En el momento de su detención, tenía procesos abiertos ante las autoridades migratorias, lo que debería garantizarle protección contra una deportación o encarcelamiento arbitrario.

