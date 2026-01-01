Ni en el Ayuntamiento ni en una plaza: el insólito rincón donde el primer alcalde musulmán de Nueva York tomó posesión

Suscríbete a nuestros canales

Al sonar las doce campanadas que dieron la bienvenida al 2026, la ciudad de Nueva York no solo celebró el inicio de un nuevo año, sino también el comienzo de una era política sin precedentes.

Zohran Mamdani, de 34 años, asumió oficialmente el cargo como el 111.º alcalde de la Gran Manzana, haciendo historia al convertirse en el primer musulmán, el primer neoyorquino de origen sudasiático y el mandatario más joven en más de un siglo en liderar esta vibrante metrópoli.

Una ceremonia llena de simbolismo bajo tierra

Mamdani rompió con la tradición al elegir la histórica y abandonada estación de metro de City Hall para su primer juramento privado.

Según informes de The Guardian y Al Jazeera, la fiscal general del estado, Letitia James, llevó a cabo el juramento minutos después de la medianoche.

El nuevo alcalde colocó su mano sobre tres ejemplares del Corán: dos que pertenecieron a sus abuelos y un tercero, un manuscrito histórico del siglo XVIII, prestado por el Centro Schomburg de la Biblioteca Pública de Nueva York, reseña The New York Times.

"Este es verdaderamente el honor y el privilegio de toda una vida", declaró Mamdani desde la escalinata de la estación, subrayando que el lugar es un "monumento físico a una ciudad que se atrevió a construir grandes cosas para la clase trabajadora".

Mamdani, el "Alcalde de los Inquilinos" y su agenda radical

La victoria de Mamdani marca un cambio radical hacia la izquierda tras la administración de Eric Adams.

Durante su campaña, el ahora alcalde prometió transformar la asequibilidad de la ciudad. Fuentes como RTVE y PBS NewsHour destacan que su plataforma incluye:

Congelación de alquileres: Para alrededor de un millón de hogares.

Transporte gratuito: Eliminación de las tarifas en todos los autobuses de la ciudad.

Supermercados municipales: Un programa piloto para combatir la inseguridad alimentaria mediante tiendas gestionadas por la ciudad con precios al por mayor.

Cuidado infantil universal: Gratuito para niños de seis semanas a cinco años.

Para financiar estas iniciativas, que se estiman en $10.000 millones anuales, Mamdani planea aumentar los impuestos corporativos y los gravámenes a las personas que ganan más de un millón de dólares al año, una medida que, según el diario El País, ya anticipa tensiones con la gobernadora Kathy Hochul.

Desafíos geopolíticos y relación con Washington

El ascenso de Mamdani, miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA), lo coloca como un claro opositor al presidente Donald Trump.

Según Página 12, el mandatario estadounidense llegó a referirse a Mamdani como un "lunático comunista" durante la campaña, aunque después de los resultados, suavizó un poco su tono.

A pesar de eso, el nuevo alcalde se mantiene firme en sus convicciones. En su discurso de victoria, citado por la agencia AP, Mamdani reafirmó su compromiso con una "ciudad de inmigrantes", enviando un mensaje claro de resistencia ante las políticas migratorias de la administración federal.

Un segundo juramento de Mamdani bajo la luz del sol

La jornada de asunción culminará esta tarde con una ceremonia pública en las escalinatas del Ayuntamiento.

Se espera que el senador Bernie Sanders, un referente del socialismo democrático en Estados Unidos, administre un segundo juramento simbólico, mientras que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez ofrecerá el discurso de apertura ante miles de neoyorquinos en una gran fiesta callejera en Broadway.

