Conozca las nuevas reglas para solicitar asilo en EEUU: ¿Cuándo entran en vigor?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) activa hoy una regulación estricta que vincula la elegibilidad del asilo con la seguridad sanitaria nacional.

La medida autoriza a los oficiales fronterizos a rechazar peticiones de individuos que provengan de regiones con crisis médicas declaradas. Esta nueva política busca blindar las fronteras ante posibles brotes infecciosos y amenazas biológicas externas.

¿Cómo define el gobierno las amenazas a la salud?

El Poder Ejecutivo mantiene la facultad de designar países o zonas geográficas específicas como riesgos latentes para la salud de los ciudadanos estadounidenses.

Bajo este esquema, el origen del migrante se convierte en un factor determinante para su admisión o rechazo inmediato. Esta disposición permite a las autoridades actuar con rapidez ante cualquier escenario de pandemia o brote regional detectado por agencias internacionales.

El DHS utiliza estos criterios para filtrar las entradas y proteger la estabilidad de los servicios médicos locales.

¿Qué sucede con los inmigrantes que presentan síntomas?

La normativa establece que cualquier solicitante de protección con indicios de enfermedad infectocontagiosa pierde su elegibilidad para frenar una expulsión. Los oficiales de inmigración evalúan las condiciones físicas del individuo para determinar si representa una "amenaza sanitaria" para la comunidad.

Esta descalificación impide que el extranjero acceda a mecanismos legales de defensa que antes retrasaban su salida del territorio nacional. La prioridad del sistema se desplaza ahora hacia la prevención de contagios por encima de la protección humanitaria individual.

"Bajo esta regla, el DHS podrá designar regiones como amenazas y vetar a extranjeros", explicó la abogada experta Liudmila A. Marcelo en una entrevista. La medida afecta a miles de solicitantes que, a partir de este último día del año, deben demostrar que no portan riesgos biológicos.

¿Qué impacto tiene el costo del trámite en los solicitantes?

A la par de las restricciones médicas, el gobierno incluye una tarifa de $100 dólares para quienes presentan el formulario I-598 de asilo. Aunque un tribunal mantiene esta orden suspendida temporalmente, la intención de cobro permanece en la agenda administrativa para el ciclo 2026.

Los cambios reflejan un endurecimiento en el acceso a la protección migratoria, donde el solicitante debe cubrir ahora requisitos económicos y sanitarios. Esta doble barrera reduce el volumen de peticiones procesadas y acelera la resolución de casos en los puertos de entrada.

¿Cuál es la importancia del término "emergencia" en la ley?

La palabra "emergencia" actúa como el disparador legal que otorga poderes extraordinarios a las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza. Solo cuando el gobierno federal declara una crisis de salud pública, la norma se aplica con todo su rigor contra los migrantes.

Usted necesita estar atento a las alertas internacionales de salud para conocer si su país de origen entra en la lista de vetos migratorios. La prevención y el conocimiento de estas regulaciones médicas resultan vitales para navegar el complejo sistema judicial de los EEUU.

