Puntos clave sobre los cambios del sistema y límite de velocidad en Nueva York para 2026: esto debes saber

Los residentes de Nueva York, Estados Unidos (EEUU), más específicamente los conductores, deben prestar especial atención a un cambio que entrará en vigor en 2026.

Se trata de una reforma integral al sistema de puntos del DMV que hará mucho más fácil perder la licencia de conducir.

Resulta que, a partir de febrero de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York endurecerá las reglas de acumulación de puntos.

Conoce cuáles son los cambios en la pérdida de puntos del DMV en Nueva York

En principio, se establece un umbral de suspensión más bajo, actualmente, se pierde la licencia con 11 puntos.

En 2026, el límite bajará a 10 puntos. Y si el impacto no le parece lo suficientemente relevante, sepa que los puntos ya no se "limpiarán" para efectos de suspensión cada 18 meses.

Es decir, el nuevo periodo de revisión será de 24 meses, esto significa que las infracciones viejas le afectarán por más tiempo.

Por otra parte, muchas multas que hoy son "leves" sumarán más puntos en su contra:

Exceso de velocidad (1-10 mph sobre el límite): sube de 3 a 4 puntos.

Uso del celular al volante: sube de 5 a 6 puntos.

Conducción temeraria (Reckless driving): sube de 5 a 8 puntos.

Por ejemplo, conducir de forma imprudente o adelantar un autobús escolar detenido

No ceder el paso a peatones: sube de 3 a 5 puntos.

No ceder el paso a vehículos de emergencia: 3 puntos

Giros en U ilegales u obstrucción de tráfico: 2 puntos.

Las fallas de equipo (como luces rotas) sumarán 1 punto a tu licencia.

Cualquier exceso de velocidad en una zona de construcción (sin importar si es solo 1 mph por encima) sumará automáticamente 8 puntos.

Especificaciones sobre la velocidad

A partir de febrero de 2026 no habrá un solo límite de velocidad para toda la ciudad, sino una jerarquía de límites basada en el tipo de calle y el nivel de riesgo.

La gran novedad es que la ciudad ahora tiene el poder legal (gracias a la Ley Sammy) de bajar los límites por debajo de las 25 mph sin pedir permiso al estado.

Límite de 20 mph: En calles residenciales estrechas y zonas de alto riesgo peatonal, el límite bajará de 25 mph a 20 mph.

Límite de 10 mph: En "Shared Streets" (calles compartidas con peatones y ciclistas) y áreas de rediseño vial, el límite puede bajar hasta las 10 mph.

Central Park: A partir de febrero de 2026, el límite en el circuito interno de Central Park será de 15 mph para todos (incluyendo vehículos oficiales y ciclistas).

Las calles que tengan 3 o más carriles en una sola dirección (fuera de Manhattan) mantendrán, por lo general, el límite de 25 mph, a menos que se indique lo contrario.

Advertencia y tarifa oculta

El nuevo sistema introduce niveles de advertencia antes de la suspensión:

4 a 6 puntos: Recibirás una carta de advertencia formal en tu correo.

Recibirás una carta de advertencia formal en tu correo. 7 a 10 puntos: Se te exigirá asistir a una clínica de mejora de conductores (distinta al curso de manejo defensivo voluntario). Si no asistes, tu licencia será suspendida preventivamente.

Además, los conductores no deben olvidar que Si acumulas 6 o más puntos en un periodo de 18 meses (esta ventana específica se mantiene para el cobro), deberás pagar el DRA ((Evaluación de Responsabilidad del Conductor):

Es una multa de $100 anuales por 3 años ($300 en total).

Por cada punto adicional por encima de los 6, pagarás $25 extra al año.

Las aseguradoras tendrán acceso a este historial extendido de 24 meses, lo que se traducirá en primas mucho más altas para quienes tengan puntos activos.

