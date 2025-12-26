Desarrollan IA para detectar problemas de audición en niños: así funciona la nueva apuesta médica

Suscríbete a nuestros canales

En el desarrollo de la niñez, cuando existen problemas de audición que no se detectan a tiempo, el lenguaje y la integración social de los menores pueden verse seriamente afectados.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 60% de los casos de pérdida auditiva en la infancia se pueden prevenir si se cuenta con un diagnóstico temprano.

Ante la falta de recursos en muchos países para realizar estas detecciones, investigadores del Hospital Zambrano Hellion del Tec de Monterrey desarrollaron una solución innovadora: el uso de inteligencia artificial (IA) para apoyar a los médicos especialistas.

Una herramienta de apoyo para los médicos

El proyecto consiste en una plataforma digital donde los doctores pueden ingresar los datos de sus pequeños pacientes.

Gracias a modelos de inteligencia artificial, el sistema ofrece predicciones sobre posibles diagnósticos y complicaciones futuras.

Es importante destacar que esta tecnología no pretende sustituir al médico, sino servir como un asistente avanzado que refuerce su toma de decisiones en el consultorio.

Inteligencia artificial especializada en medicina

A diferencia de herramientas populares como ChatGPT, esta IA utiliza un enfoque llamado "aprendizaje automático informado médicamente".

Esto significa que el sistema no solo analiza datos al azar, sino que es guiado por el conocimiento real y la experiencia acumulada de expertos en salud auditiva.

De esta manera, las respuestas del programa son mucho más precisas y confiables para el entorno hospitalario.

Pruebas con pacientes reales

Actualmente, el equipo trabaja con una base de datos propia de más de 6.000 pacientes. Para asegurar que la IA sea exacta, los investigadores utilizan una técnica de validación: comparan las predicciones del sistema con diagnósticos que los médicos ya habían realizado anteriormente por su cuenta.

Si la IA coincide con el juicio del experto, se confirma que el modelo es por buen camino.

El futuro del diagnóstico auditivo

Aunque la herramienta aún está en fase de desarrollo y debe esperar a que se definan las normas legales para el uso de IA en la medicina en México, el panorama es optimista.

Se estima que en un par de años esta tecnología podría estar lista para usarse de forma cotidiana en los consultorios, ayudando a que miles de niños tengan la oportunidad de escuchar y hablar sin limitaciones.

