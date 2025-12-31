¿Por qué la bola de Times Square bajará dos veces este año? El secreto del 250 aniversario que nadie esperaba

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York da la bienvenida al 2026 con un acontecimiento histórico: el camino hacia el 250 aniversario de Estados Unidos.

La ciudad no solo se despide del año, sino que también inicia una era de celebración nacional.

Este 31 de diciembre, la Gran Manzana transforma su tradicional fiesta en Times Square en el punto de partida oficial del Semiquincentenario (250 aniversario) de la independencia de los Estados Unidos.

Con un ambiente lleno de patriotismo y renovación, las autoridades locales junto con la organización America250 han preparado un espectáculo sin igual, que fusiona tecnología de vanguardia con un profundo simbolismo que millones de personas seguirán en todo el mundo.

La nueva "Constellation Ball": un gigante de cristal

El centro de todas las miradas es la renovada "Constellation Ball" (Bola Constelación).

Después de nueve años sin cambios significativos, los organizadores han revelado la esfera más grande y brillante desde que comenzó esta tradición en 1907. Según datos de la Times Square Alliance y reportes de Univision, la nueva bola tiene características impresionantes:

La bola mide 3,81 metros (12,5 pies) de diámetro y pesa alrededor de 5.600 kilos (12.350 libras).

Está adornada con 5.280 cristales de Waterford, el doble que su predecesora. Por primera vez, los cristales son redondos en lugar de triangulares, lo que permite una mejor refracción de la luz.

Además, incorpora un sistema de audio interactivo que permite a la bola "responder" a la música, creando patrones de luz en tiempo real gracias a sus 32.000 bombillas LED.

Un doble descenso histórico y confetti patriótico en Nueva York

Por primera vez en la historia, la celebración no se detendrá a las 12:00 a.m. Según lo reportado por AP News y el portal 6sqft, Nueva York llevará a cabo un "doble momento de celebración".

Después del tradicional descenso de medianoche para dar la bienvenida al 2026, la bola volverá a iluminarse a las 12:04 a.m. con un diseño exclusivo de America250 en los colores rojo, blanco y azul.

En ese preciso instante, se soltarán más de 900 kilos (2.000 libras) de confeti patriótico, mientras suena la interpretación de Ray Charles de "America the Beautiful".

"Nuestro objetivo es inspirar a los 350 millones de estadounidenses a unirse a este momento para celebrar a nuestro país", comentó Rosie Rios, presidenta de America250, en declaraciones recogidas por Infobae.

Preparativos y seguridad para el evento más vigilado de Nueva York

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha puesto en marcha un enorme operativo de seguridad que comenzó a las 4:00 a.m. con el cierre de la Séptima Avenida.

Se espera que más de un millón de personas llenen las calles desde la calle 42 hasta la 59 para ser parte de este momento histórico.

Además de los fuegos artificiales, la noche también marcará el lanzamiento de la iniciativa "America Gives", un proyecto nacional que tiene como objetivo convertir el 2026 en el año con más horas de voluntariado en la historia del país.

Este evento en Times Square es solo el comienzo; la organización ya ha confirmado que la bola volverá a bajar de manera extraordinaria el 3 de julio de 2026, para celebrar la víspera del Día de la Independencia.

