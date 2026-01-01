Jueza restaura el TPS para estos ciudadanos extranjeros: declaran ilegal decisión del gobierno federal

Suscríbete a nuestros canales

Una resolución judicial de último momento devuelve la esperanza a miles de familias centroamericanas establecidas en Estados Unidos (EEUU). El fallo anula la terminación de un programa de alivio migratorio que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pretendía eliminar de forma definitiva.

Esta acción legal protege a los beneficiarios de posibles deportaciones y reconoce fallas graves en el procedimiento administrativo de la actual gestión gubernamental, según Telemundo.

¿Por qué el tribunal consideró inválida la medida del DHS?

La jueza Trina Thompson determinó que la secretaria Kristi Noem actuó de manera "predestinada" al ordenar el fin del beneficio para Nepal, Honduras y Nicaragua. El tribunal concluyó que el gobierno no cumplió con los pasos obligatorios que la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) exige para estos casos.

La autoridad judicial rechazó el intento oficial de desestimar la demanda y señaló una ruptura con las prácticas habituales del departamento. Según el fallo, la reducción del periodo de transición a solo 60 días vulneró los derechos procesales de los inmigrantes afectados.

¿Cuál es el origen de este amparo para Centroamérica?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) surge como un mecanismo de auxilio para ciudadanos cuyos países enfrentan desastres naturales o conflictos armados. En el caso específico de Honduras, el gobierno estadounidense otorgó el beneficio tras el devastador paso del huracán Mitch en 1998.

Desde entonces, miles de personas viven y trabajan legalmente bajo este esquema que les impide el retorno forzoso a zonas con condiciones extraordinarias de peligro. La defensa de los beneficiarios alegó en la corte que el fin del programa respondía a motivos de "animosidad racial" por parte de la administración.

Con esta resolución, Thompson deja sin efecto la terminación programada para el 7 de julio de 2025 en el caso de las naciones centroamericanas. La medida beneficia directamente a miles de inmigrantes que recuperan su estatus legal de forma inmediata gracias a la invalidación de la orden ejecutiva.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró este triunfo legal y reafirmó en la red social X: "Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos".

¿Cómo reaccionó el gobierno de Honduras ante la noticia?

Castro envió un mensaje de respaldo absoluto a sus connacionales y aseguró que la defensa de los hondureños constituye una prioridad estatal. El respaldo internacional fortalece la posición de los demandantes ante posibles apelaciones futuras por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

"Honduras está con ustedes, los defenderé hasta el último día de mi mandato", enfatizó Castro al referirse a la importancia del programa Aadvantage. La solidaridad de los gobiernos de origen brinda un apoyo político esencial mientras los abogados monitorean la aplicación del fallo en las oficinas de inmigración.

¿Qué deben hacer ahora los beneficiarios del TPS?

Usted debe consultar con su representante legal para verificar la vigencia actual de su permiso de trabajo y su documentación de viaje. El fallo judicial restablece la legalidad de los permisos anteriores, pero el sistema administrativo de USCIS requiere tiempo para actualizar sus registros internos.

Mantenerse informado sobre los plazos de renovación y las nuevas directrices del DHS garantiza que su estancia en el país permanezca libre de riesgos. El respeto a la decisión de la jueza Thompson asegura que las familias nicaragüenses y hondureñas continúen sus vidas con tranquilidad y seguridad jurídica.

