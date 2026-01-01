¿Quién es la nueva vicealcaldesa de Nueva York? La trayectoria imparable de la latina que transformó Queens

Suscríbete a nuestros canales

En un momento que marca un hito para la representación latina en la Gran Manzana, el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, ha nombrado a la Dra. Helen Arteaga Landaverde como la nueva Vicealcaldesa de Salud y Servicios Sociales.

Este anuncio, realizado el 30 de diciembre de 2025, coloca a una líder de origen ecuatoriano al mando de las políticas de bienestar en la ciudad más poblada de los Estados Unidos.

Una trayectoria forjada en la comunidad

La Dra. Arteaga Landaverde es una figura bien conocida en el sistema de salud de Nueva York.

Antes de asumir este nuevo cargo, fue CEO del Hospital Elmhurst, donde en 2021 hizo historia al convertirse en la primera mujer y la primera persona latina en liderar esa institución, según CBS News.

Su liderazgo fue crucial durante la crisis del COVID-19, ya que el hospital de Queens se encontraba en el corazón de la pandemia.

"El trabajo de mi vida se ha dedicado a hacer de esta ciudad un lugar mejor", expresó Arteaga Landaverde en una entrevista con Yahoo News.

La nueva vicealcaldesa subrayó que su principal objetivo será asegurar que todos los neoyorquinos tengan acceso a servicios de salud y seguridad, sin importar su origen.

Las prioridades del nuevo gobierno de Mamdani, gobernador electo de Nueva York

El alcalde electo Mamdani resaltó que la gestión de Arteaga en Elmhurst fue "transformativa", logrando mejoras continuas en la atención al paciente y brindando un sólido apoyo a los trabajadores de primera línea (amNewYork).

Como vicealcaldesa, ella tendrá la responsabilidad de supervisar agencias clave como el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) y el Departamento de Servicios Sociales (DSS).

Entre los desafíos que enfrentará la nueva administración se encuentran:

Reducción de disparidades en salud: Trabajar para cerrar la brecha en la atención médica en comunidades de color e inmigrantes.

Crisis de salud mental: Poner en marcha programas de apoyo comunitario y aliviar el sufrimiento en las calles.

Servicios sociales eficientes: Mejorar la entrega de recursos para personas de bajos ingresos.

Un gabinete con sello latino

La designación de Arteaga Landaverde se suma a otros nombramientos estratégicos que buscan reflejar la diversidad de la ciudad.

Fuentes oficiales del equipo de transición de Mamdani han indicado que la administración priorizará la "experiencia de vida" y el conocimiento técnico para abordar la crisis de asequibilidad en Nueva York, reseña Transition2025.com.

Con este paso, la Dra. Helen Arteaga Landaverde se establece como una de las figuras latinas más influyentes en la política pública estadounidense, llevando la voz de las comunidades inmigrantes al corazón del Ayuntamiento de Nueva York.

