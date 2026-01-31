Hospital Vargas inicia evaluaciones para cirugías pediátricas: así puede acceder al beneficio

Suscríbete a nuestros canales

El Hospital Vargas de Caracas anunció el inicio de un proceso de captación destinado a niños que requieran intervenciones quirúrgicas especializadas.

Esta iniciativa forma parte del Plan Quirúrgico Nacional y busca atender de manera gratuita a la población infantil que presenta problemas comunes de salud respiratoria y auditiva.

Los padres y representantes interesados en que sus hijos reciban estos beneficios deben acudir directamente a las instalaciones del hospital para la evaluación inicial.

Tipos de operaciones disponibles

El servicio de Otorrinolaringología del hospital se centrará en tres tipos de cirugías específicas para los más pequeños:

Amígdalas: para niños con infecciones recurrentes o dificultades al tragar.

Cornetes: destinado a mejorar la respiración nasal.

Adenoides: para corregir problemas de obstrucción respiratoria y auditiva.

Ubicación y horarios de atención

Para solicitar la evaluación médica, los interesados deben presentarse de lunes a jueves a partir de las 7:00 a.m. La atención se realiza en el siguiente punto específico del centro de salud:

Lugar: Hospital Vargas de Caracas.

Edificio: Rafael Rangel.

Piso: 3.

Área: Servicio de Otorrinolaringología (Consulta de Otorrino).

Requisitos y contacto

Se recomienda a los representantes asistir temprano para asegurar su turno en la jornada de captación. Para más información o seguimiento de anuncios oficiales, el hospital mantiene activa su cuenta de Instagram bajo el usuario @hospitalvargasc.

