Docentes reciben bolsas CLAP en Caracas: conozca los productos entregados

Suscríbete a nuestros canales

Los educadores de la parroquia Antímano, en el municipio Libertador de Caracas, comenzaron a recibir esta semana un nuevo cargamento de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Esta iniciativa busca apoyar al sector educativo mediante la entrega gratuita de productos básicos directamente en sus comunidades.

La jornada representa la tercera ayuda alimentaria gestionada por el Ministerio de Educación en lo que va de ciclo. La última vez que el personal docente de la zona recibió este beneficio fue en septiembre de 2025.

Lugar de la jornada

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del Liceo Simón Bolívar, ubicado en la avenida Intercomunal. Los maestros acudieron a este punto de referencia, situado muy cerca de la estación del Metro Carapita, para retirar sus insumos de manera organizada.

Productos entregados

En esta ocasión, el beneficio constó de un total de 11 productos esenciales para el hogar. Los docentes recibieron una bolsa compuesta por los siguientes artículos:

2 medio litros de aceite

2 harinas de maíz

2 latas de sardinas

1 kilo de azúcar

2 kilos de pasta larga

1 kilo de arvejas

Según la información obtenida, el Ministerio de Educación planea continuar con estas gestiones para garantizar que el apoyo alimentario llegue de forma periódica a las distintas instituciones del municipio.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube