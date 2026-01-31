Mercal activa bodegas móviles: conozca las paradas hoy 31 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La red Mercal activa este sábado 31 de enero su programa de "Bodega Móvil" para llevar alimentos básicos directamente a las comunidades.

Estas jornadas buscan facilitar las compras a los vecinos ofreciendo productos variados desde la comodidad de sus sectores, comenzando la atención a partir de las 10:00 de la mañana.

El despliegue se realizará de forma simultánea en puntos estratégicos de los estados Aragua y Caracas. Los camiones están equipados para garantizar que las familias ahorren tiempo y dinero en sus compras diarias.

Atención en el Estado Aragua

En el municipio Santiago Mariño, la unidad móvil se ubicará en la Parroquia Pedro Arévalo Aponte. Específicamente, los vecinos podrán acercarse al sector Dios es mi Refugio, en la vía principal de Paya, para adquirir sus productos.

Jornada en la Parroquia Coche

Para los habitantes de Caracas, se disponen dos puntos de parada dentro de la Parroquia Coche:

Cochecito : la bodega estará en la Avenida Principal de Cochecito, entre los bloques 3 y 4.

: la bodega estará en la Avenida Principal de Cochecito, entre los bloques 3 y 4. Avenida Intercomunal: otro punto de venta funcionará en la Avenida Intercomunal de Coche, justo frente a la cancha de Lucas.

Horarios y contacto

Todas las actividades iniciarán a las 10:00 AM. Para quienes deseen seguir el recorrido de estas bodegas o conocer próximas fechas, la institución mantiene activa su cuenta oficial en redes sociales bajo el usuario @mercaloficial.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube