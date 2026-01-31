Guía de viajes 2026: 15 ciudades de Estados Unidos que puedes visitar con vuelos económicos

Suscríbete a nuestros canales

Si tu meta para el nuevo año es aventurarte a nuevos destinos sin romper el banco, el 2026 se presenta como el momento perfecto para explorar Estados Unidos.

Un análisis reciente del portal especializado ViveUSA indica que varios destinos en el país están experimentando una baja en los precios, lo que hace más accesibles tanto las grandes ciudades como esos rincones escondidos que a menudo pasan desapercibidos.

Los expertos de Dollar Flight Club, tras revisar datos históricos y las frecuencias de las rutas, han señalado 15 ciudades que se destacan por mantener tarifas bajas y ofrecer una excelente relación calidad-precio para los viajeros, tanto nacionales como internacionales.

Destinos destacados en Florida y el Este de Estados Unidos

Florida se lleva la delantera en cuanto a opciones de ahorro, gracias a su excelente conectividad. Fort Lauderdale (FLL) se sitúa en la cima de las recomendaciones, con un precio promedio de 95 dólares, siendo enero y septiembre los meses donde se pueden encontrar los mejores descuentos.

Por otro lado, Orlando (MCO) y su alternativa, Orlando Sanford (SFB), ofrecen tarifas que rondan los 100 dólares, perfectas para quienes planean visitar los parques temáticos en mayo o septiembre.

Más al norte, Charlotte (Carolina del Norte) sorprende con vuelos que rondan los 92 dólares, mientras que Pittsburgh (Pensilvania) y Chicago (Illinois) se mantienen por debajo de los 110 dólares, consolidándose como destinos culturales accesibles durante la primavera y el otoño.

Tesoros del Medio Oeste y el Sur

Este estudio destaca que ciudades como Detroit (Míchigan) y Cleveland (Ohio) han renovado su oferta turística, manteniendo precios de vuelos que oscilan entre 110 y 119 dólares.

Para los amantes de la naturaleza, Knoxville (Tennessee) se presenta como una opción económica para acceder a los Great Smoky Mountains, con boletos a solo 104 dólares.

En el corazón de Texas, Dallas ofrece una conectividad global con tarifas de 129 dólares, especialmente atractivas a finales de agosto. Otros destinos recomendados por su bajo costo incluyen:

Pensacola, Florida: Perfecto para disfrutar de playas tranquilas en octubre.

Des Moines, Iowa: Una opción creativa y asequible en primavera.

Miami, Florida: El destino favorito con tarifas de 115 dólares a principios de año.

El Oeste: Montañas y Desiertos

Para quienes buscan paisajes impresionantes, Denver (Colorado) y Phoenix (Arizona) completan la lista con precios promedio de 110 y 115 dólares, respectivamente.

Phoenix es ideal entre octubre y abril, ya que se evita el calor extremo, mientras que Denver es la opción preferida para los entusiastas del esquí y el senderismo.

Estrategias para maximizar el ahorro en el viaje

De acuerdo con datos de ViveUSA y análisis de Google, volar entre lunes y miércoles puede reducir el costo del boleto hasta un 13% en comparación con los fines de semana.

Además, optar por vuelos con escalas puede representar un ahorro del 25% en comparación con los vuelos directos.



