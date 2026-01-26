¡Limpia tu carro o paga! Estos 5 estados de EEUU te multan con hasta $1.500 si llevas nieve en el techo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, New Hampshire y Maine han intensificado la aplicación de leyes que obligan a limpiar totalmente el hielo y la nieve de los vehículos antes de circular por las vías públicas.

La presencia de acumulación invernal en el techo o capó de los vehículos es ahora motivo de multa específica en cinco regiones del noreste de Estados Unidos. Esta regulación busca evitar accidentes causados por bloques de hielo que se desprenden a alta velocidad, impactando a otros conductores.

El Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT) sostiene que "la seguridad de los conductores depende de la visibilidad y de impedir que fragmentos de hielo impacten a otros vehículos; por ello, la limpieza total es obligatoria antes de ingresar a cualquier vía pública".

Las autoridades de Pensilvania, bajo la "Ley de Christine", exigen que esta limpieza se realice en un plazo máximo de 24 horas tras la tormenta.

Escala de sanciones y leyes locales

El costo de la multa varía según el estado y las consecuencias del descuido. En Nueva Jersey, las sanciones básicas van de 25 a 75 dólares, pero pueden escalar hasta los 1.000 dólares si la nieve desprendida causa daños o lesiones. Por su parte, en New Hampshire rige la "Ley de Jessica", donde las penalizaciones comienzan en 250 dólares.

En Pensilvania, el monto puede llegar a los 1.500 dólares si el hielo provoca un accidente grave, afectando tanto a conductores particulares como comerciales.

Al respecto, el PennDOT enfatiza que "la prevención es la principal herramienta para evitar siniestros; buscamos que ningún conductor ponga en riesgo la vida de otros por no retirar la nieve acumulada".

La implementación de estas normas responde a estadísticas críticas, como los más de cien incidentes anuales reportados en Nueva Jersey por caída de hielo desde techos. Mientras que en estados como Nueva York solo existen recomendaciones, en los cinco estados mencionados la policía realiza controles activos en autopistas.

Los expertos recomiendan utilizar herramientas adecuadas para retirar el hielo de todas las superficies expuestas y prever tiempo adicional antes de salir de casa. El objetivo final es garantizar una visibilidad completa y evitar que los conductores enfrenten castigos económicos por negligencia en el mantenimiento invernal de sus unidades.

