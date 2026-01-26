¿Qué pasa con tus ahorros en EEUU cuando mueres? La regla bancaria que todos deben conocer

Suscríbete a nuestros canales

Las instituciones financieras en Estados Unidos aplican protocolos de seguridad inmediatos al confirmarse el fallecimiento de un cuentahabiente, procediendo al bloqueo preventivo de todos sus activos bancarios.

Esta medida estándar busca salvaguardar el patrimonio frente a retiros no autorizados y garantizar que los recursos se distribuyan bajo estricto cumplimiento legal.

Medida

Aunque el congelamiento de fondos no representa la pérdida del capital, resulta importante que los familiares comprendan que el acceso a estos recursos puede demorar.

Según detalla El Cronista, estos periodos pueden tardar desde semanas hasta varios meses, dependiendo de la configuración previa de la cuenta y la complejidad del proceso sucesorio en cada estado.

Para agilizar la liberación del dinero, los beneficiarios deben presentar documentación oficial que incluya el certificado de defunción original y una identificación válida, además de órdenes judiciales en caso de que la cuenta no posea designaciones directas.

Destino de los fondos

El destino de los fondos varía significativamente. Las cuentas conjuntas con derecho de supervivencia y las cláusulas "Pagadero al Fallecer" (POD) permiten una transferencia casi inmediata.

Los activos sin beneficiarios designados deben someterse al proceso de probate o sucesión judicial. Anticipar estos trámites y conocer los requisitos de cada entidad bancaria es una estrategia fundamental para evitar crisis de liquidez durante el proceso de duelo.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube