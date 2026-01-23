Nueva Jersey lanza curiosa ley que obliga a los niños a escribir en cursiva: sepa de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

Las escuelas de Nueva Jersey retoman una tradición olvidada tras la firma de una nueva ley por parte del gobernador Phil Murphy, la cual obliga a miles de alumnos de primaria a dominar la escritura en cursiva.

Esta normativa, que entrará en vigor para los grados de tercero a quinto, busca revertir los efectos de la eliminación de este requisito en 2010.

Según informó El Universo, esto se alinea con una tendencia nacional donde estados como California y New Hampshire ya han recuperado esta práctica.

Impacto

La iniciativa no solo pretende reducir la dependencia de dispositivos digitales, sino que resulta importante para que las nuevas generaciones recuperen la capacidad de firmar documentos legales.

Los expertos afirman que también sirve para que los jóvenes y niños puedan abrir cuentas bancarias y comprender textos históricos fundamentales en su idioma original.

El comisionado de Educación, Kevin Dehmer, sostiene que el ejercicio de escribir a mano potencia el desarrollo motor fino y fortalece habilidades cognitivas como la memoria y el pensamiento crítico.

Historia

Esta reforma educativa coincide con los preparativos para el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, reforzando la identidad nacional a través de la alfabetización clásica.

Mientras Nueva Jersey apuesta por la caligrafía, otros distritos del país experimentan con tácticas alternativas para combatir el rezago escolar.

Uno de ellos es el pago directo a estudiantes en Nueva Orleans por mejorar sus notas o la implementación de semanas laborales de cuatro días en Indiana para reducir el ausentismo.

