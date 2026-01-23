Tormenta invernal en Chicago: estas medidas pueden evitar que tu casa y tu auto colapsen por el hielo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Chicago emitieron alertas críticas ante un descenso térmico extremo que podría desplomar la sensación térmica hasta los -40 grados, un nivel de congelación capaz de fracturar tuberías y paralizar vehículos.

Este fenómeno meteorológico no solo representa un riesgo de salud pública, sino que también amenaza la infraestructura básica del hogar y el funcionamiento de los motores según un reportaje de NBC Chicago..

Mantenerse informado sobre las medidas preventivas es importante para evitar accidentes domésticos graves o fallas mecánicas costosas que suelen ocurrir cuando el termómetro desciende por debajo de los niveles de seguridad habituales.

Recomendaciones

Evite el ralentí prolongado: No caliente el coche por más de 30 segundos; conducir de forma suave al iniciar la marcha es la mejor manera de alcanzar la temperatura ideal del motor sin dañar las bujías ni los cilindros.

No caliente el coche por más de 30 segundos; conducir de forma suave al iniciar la marcha es la mejor manera de alcanzar la temperatura ideal del motor sin dañar las bujías ni los cilindros. Proteja sus tuberías: Deje correr un hilo constante de agua, especialmente en grifos conectados a paredes exteriores, para evitar que el líquido se detenga y se congele al bajar de los 20°F.

Deje correr un hilo constante de agua, especialmente en grifos conectados a paredes exteriores, para evitar que el líquido se detenga y se congele al bajar de los 20°F. Seguridad en carretera: Mantenga el tanque de combustible al menos a la mitad para impedir que las líneas de gasolina se congelen y verifique que la presión de sus neumáticos sea la correcta.

Mantenga el tanque de combustible al menos a la mitad para impedir que las líneas de gasolina se congelen y verifique que la presión de sus neumáticos sea la correcta. Prevención de salud: Limite su estancia al aire libre a un máximo de 10 minutos, ya que la piel expuesta puede sufrir congelación en ese breve periodo de tiempo.

Limite su estancia al aire libre a un máximo de 10 minutos, ya que la piel expuesta puede sufrir congelación en ese breve periodo de tiempo. Kit de emergencia: Porte siempre en su vehículo mantas, linterna, agua y cargadores de teléfono móviles por si queda varado en zonas de baja visibilidad.

Consideraciones

Si experimenta una emergencia mecánica en las autopistas de Illinois, las autoridades instan a llamar de inmediato al *999 y permanecer dentro del habitáculo para conservar el calor corporal.

Es vital vigilar los síntomas del "frostnip", que suele manifestarse con un tono rojizo y ardor en las extremidades, señales previas a la pérdida de sensibilidad o la formación de ampollas.

Además, el Servicio Nacional de Meteorología advierte sobre la confusión mental como un síntoma avanzado de hipotermia.

Por ello el monitoreo constante entre los miembros de la familia y el resguardo de las mascotas es una prioridad absoluta durante estas jornadas de frío polar.



