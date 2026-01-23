Hielo mortal amenaza con apagar la mitad de EEUU: ¿cuáles son los síntomas de congelación que aparecen en minutos

Suscríbete a nuestros canales

Un sistema de bajas presiones atraviesa el norte y oeste de EEUU y ha generado un desplome en las sensaciones térmicas, situándolas entre -20 y -30 grados durante las madrugadas.

Según reportes especializados, el frío ártico se intensifica tras la salida del sol, con un punto máximo de peligrosidad que ocurre entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., con valores que pueden oscilar entre los -35 y -40 grados.

Cuidado con la congelación

Si debe salir, trate de cubrirse completamente el cuerpo: orejas, nariz, dedos de las manos y de los pies, etc. Las manoplas son mejores que los guantes. Mantenga la piel seca. Manténgase alejado del viento siempre que sea posible. Beba muchos líquidos, ya que la hidratación aumenta el volumen de la sangre, lo que ayuda a prevenir la congelación. Evite la cafeína, el alcohol y los cigarrillos. Los indicadores de congelación son:

El enrojecimiento o el dolor en cualquier zona de la piel puede ser el primer signo de congelación.

Una zona de piel de color blanco o amarillo grisáceo

Piel que se siente inusualmente firme o cerosa

Entumecimiento

Primeros auxilios por congelación

No frote ni masajee las partes frías del cuerpo.

Ponga sus manos en las axilas.

Aférrese a otra persona o animal.

Beba líquidos calientes.

Póngase capas adicionales de ropa, mantas, etc.

Quítese anillos, relojes y cualquier otra joya o artículo relacionado que le quede ajustado.

No camine con un pie congelado. Podría causar más daño.

Sumérjase en un baño tibio, NO caliente, y envuelva su cara y orejas con una toalla húmeda, tibia, NO caliente.

No se acerque a una estufa o calentador caliente, ni use almohadillas térmicas, bolsas de agua caliente ni secadores de pelo. Podría quemarse antes de recuperar la sensibilidad.

La piel congelada se enrojecerá e hinchará, y se sentirá como si estuviera ardiendo. Podrían formarse ampollas. No las rompa. Podría causar cicatrices e infección.

Si su piel se pone azul o gris, está muy hinchada, tiene ampollas o se siente dura y entumecida incluso debajo de la superficie, vaya a un hospital lo antes posible.

Cuidado con la hipotermia

Cuando su temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C, sufre hipotermia, un grave riesgo para la salud que se produce cuando la temperatura corporal baja demasiado. Busque atención médica de inmediato. Traslade a la víctima a un lugar con calefacción y comience a calentar primero la parte central del cuerpo. Si la persona está inconsciente, administre RCP.

La hipotermia puede ocurrir a temperaturas de hasta 15 °C y a medida que envejecemos, el cuerpo se vuelve menos eficiente en avisar cuando tienes demasiado frío. Además, las personas mayores tienden a no tiritar eficazmente, una de las formas en que el cuerpo se calienta. Recuerda estos consejos para prevenir la hipotermia:

Si vive solo, pídale a un familiar o vecino que lo controle diariamente o instale una cámara que un familiar pueda ver en su computadora.

Pregunte a su médico si algún medicamento que esté tomando aumenta el riesgo de hipotermia. Entre los medicamentos que pueden causar problemas se incluyen los barbitúricos, las benzodiazepinas, la clorpromazina, la reserpina y los antidepresivos tricíclicos.

Cierre las persianas, cortinas para conservar algo de calor. Cierre las habitaciones para evitar el desperdicio de calor. Coloque toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas.

Si tiene un generador portátil: úselo en exteriores, a una distancia mínima de 6 metros de puertas, ventanas y garajes para evitar la intoxicación por monóxido de carbono.

Una vez que su familia esté a salvo, controle a sus vecinos y a las personas vulnerables para asegurarse de que estén bien.

