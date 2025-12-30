El frío extremo acecha a Dallas: descubre los refugios de emergencia disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Ante el drástico descenso de las temperaturas que afecta a la región, The Salvation Army of North Texas ha activado sus protocolos de emergencia, abriendo múltiples refugios y centros de calentamiento para proteger a la población más vulnerable.

Con el termómetro marcando niveles peligrosos, la organización busca garantizar que ninguna persona deba enfrentar el frío extremo a la intemperie.

Respuesta inmediata ante el frío extremo en Texas

Los servicios se activan automáticamente cuando las temperaturas bajan de 36 grados Fahrenheit (aprox. 2°C) durante más de dos días seguidos, según informaron fuentes oficiales de la organización.

El Mayor Paul McFarland, comandante de área de The Salvation Army of North Texas, enfatizó que están listos para actuar de inmediato cuando el clima se vuelve peligroso para quienes no tienen hogar.

"Nuestros refugios brindan un lugar seguro, comida caliente, bebidas, y apoyo emocional y espiritual para individuos y familias que buscan protección", comentó McFarland en un comunicado oficial recuperado por The Salvation Army NTX News.

¿Cuáles son las ubicaciones y servicios disponibles?

La red de ayuda abarca varios condados clave, trabajando de la mano con las autoridades locales para maximizar el alcance de la asistencia:

Condado de Dallas: El Centro de Servicios Sociales Carr P. Collins y el centro de Garland están abiertos.

Además, se está coordinando con la ciudad de Dallas para utilizar hoteles y el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison en noches de mal tiempo.

Condado de Tarrant: El centro de Arlington ofrece refugio en colaboración con la ciudad, mientras que en Fort Worth se da prioridad al alojamiento de familias.

Condados de Collin y Denton: Las sedes en Plano, McKinney y Lewisville (esta última operando en la Iglesia Bautista Lakeland) han activado sus centros de calentamiento nocturnos.

Según reportes de FOX 4 News y CBS Texas, los centros no solo ofrecen una cama, sino también kits de higiene y asistencia para conductores varados o socorristas que necesiten un lugar para descansar durante las tormentas invernales.

