¡Cuidado con la etiqueta de Costco! Aseguran que su famoso pollo tiene químicos ocultos y engaña a los clientes

Un tribunal federal de San Diego recibió una propuesta de demanda colectiva contra la empresa Costco, señalando que la publicidad de sus populares pollos rostizados "Kirkland Signature" falta a la verdad al asegurar que no contienen conservantes.

La querella legal interpuesta este jueves sostiene que Costco promociona sus aves cocidas bajo la etiqueta de "sin conservantes" tanto en su sitio web como en la señalización dentro de sus almacenes.

Sin embargo, los demandantes afirman que la lista de ingredientes del producto contradice estas afirmaciones, ya que incluye fosfato de sodio y carregenina, aditivos utilizados frecuentemente en la industria alimentaria.

Sobre este punto, el abogado de los demandantes, Wesley M. Griffith, declaró que "los consumidores confían razonablemente en afirmaciones claras como 'sin conservantes'. La propia lista de ingredientes de Costco contradice su marketing. Eso es ilegal y es injusto".

Detalles del proceso judicial

La acción legal fue presentada en representación de Anatasia Chernov, residente de Escondido, y Bianca Johnston, de Big Bear. Según el texto de la demanda, las denunciantes no habrían adquirido el alimento, o habrían pagado un precio menor, de haber conocido la presencia de los aditivos mencionados.

Anatasia Chernov, una de las afectadas, manifestó que "si hubiera sabido que el pollo contenía esos aditivos, no lo habría comprado para mi familia; nos sentimos engañados por la información que ponen en la tienda".

Los abogados señalan que la minorista ha obtenido ganancias millonarias mediante este esquema de mercadeo que afecta a millones de compradores.

Contradicciones en el etiquetado

El caso se centra en la discrepancia entre las promesas de marketing y la tabla técnica de componentes del producto. El equipo legal resalta que, mientras los letreros en las tiendas destacan la ausencia de agentes preservantes, la declaración obligatoria en el empaque revela el uso de compuestos químicos.

Hasta el momento, la corporación no ha emitido un comunicado oficial sobre el litigio, el cual busca una compensación económica para los clientes afectados y la corrección inmediata de las estrategias publicitarias de la marca en todo el territorio nacional.

