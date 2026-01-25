Metro de Nueva York está contratando personas sin título con salario de casi $120 mil: cómo postularte

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de transporte masivo de la Gran Manzana, dispone actualmente de vacantes para puestos de alta responsabilidad técnica que no exigen títulos de licenciatura.

La convocatoria se centra en la figura de Superintendente de Operaciones de Campo, un rol que ofrece una escala salarial entre los 84.233 y los 119.240 dólares al año.

Esta búsqueda de talento apunta a residentes de zonas como Queens, Brooklyn y El Bronx que posean trayectoria en supervisión, brindando una opción de estabilidad financiera en un contexto de incremento en el costo de vida de la ciudad.

Requisitos y funciones del cargo ejecutivo

Para el puesto de superintendente, la agencia solicita únicamente el diploma de secundaria y acreditar cinco años de experiencia en transporte público, de los cuales al menos dos deben ser en roles de gestión.

Los seleccionados bajo los Job ID 14370, 14371 y 14372 se encargarán de coordinar el funcionamiento de las líneas y patios de trenes las 24 horas, además de dirigir al personal técnico y responder a contingencias en la red ferroviaria.

Esta posición se describe como un mando intermedio con posibilidades de ascenso a puestos directivos dentro de la estructura administrativa de la New York City Transit.

Otras plazas disponibles en el sistema

Además de los cargos de supervisión, la red ferroviaria requiere personal para el área de almacenes del Long Island Rail Road (LIRR), con un pago inicial de 36,24 dólares por hora.

Asimismo, se encuentra abierta la posición de Operador de Comunicaciones de Emergencia, con un sueldo de 51.025 dólares anuales, encargado de la coordinación con cuerpos de seguridad y bomberos.

Los interesados deben realizar el trámite de postulación de manera digital a través del portal oficial de empleo de la MTA, donde es necesario cargar el historial laboral actualizado y cumplir con las pruebas de aptitud física o técnica según el rubro solicitado.

