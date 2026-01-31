Sepa cómo comprar dólares en Venezuela paso a paso desde la banca online

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, el sistema bancario ofrece mecanismos legales para comprar y vender divisas a través de instituciones autorizadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Bancos habilitados para la compra de dólares

La disponibilidad de divisas dentro del sistema financiero depende directamente de los ingresos en moneda extranjera que recibe el país. Recientemente, el Gobierno nacional informó sobre la inyección de 300 millones de dólares al mercado formal, provenientes de la venta de petróleo, así lo notificó El diario.

A partir de este anuncio, solo cinco bancos privados fueron autorizados para ofrecer operaciones de compraventa de divisas. Entre las instituciones habilitadas se encuentran:

Mercantil

BBVA Provincial

Banco Nacional de Crédito (BNC)

Banesco

Bancamiga

Requisitos básicos para realizar operaciones cambiarias

Para comprar divisas, los usuarios deben cumplir ciertas condiciones establecidas por cada banco y por la normativa vigente del BCV. Uno de los requisitos principales es contar con una cuenta en moneda extranjera dentro de la misma institución financiera.

Asimismo, las operaciones están sujetas a límites diarios y mensuales, diseñados para regular la distribución de las divisas disponibles. Estos montos pueden variar según el banco y el perfil del cliente.

Cómo comprar divisas desde la banca online

El proceso de compra de dólares u otras monedas se realiza a través de las plataformas digitales de los bancos autorizados. El primer paso consiste en ingresar a la banca en línea con las credenciales personales del usuario.

Luego, se debe ubicar el módulo correspondiente al mercado cambiario, seleccionar la opción de compra de divisas, elegir el tipo de moneda y colocar el monto deseado, siempre dentro de los límites permitidos.

Una vez enviada la solicitud, el banco evalúa la transacción y procede a su aprobación según la disponibilidad de divisas.

Tras la aprobación de la compra, las divisas quedan disponibles en la cuenta en moneda extranjera del cliente. Dependiendo del banco, el usuario puede mantener los fondos en la cuenta o solicitar el retiro en efectivo en las agencias habilitadas.

