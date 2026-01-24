Movistar actualiza precios de planes y montos de recargas: así quedó el último ajuste

Suscríbete a nuestros canales

Movistar anunció otro ajuste de precios en sus planes de telefonía móvil y servicios de datos.

Estos nuevos costos ya se encuentran reflejados en la App Mi Movistar, permitiendo a los usuarios consultar sus rentas mensuales según el plan que tengan activo.

Junto con el cambio en las tarifas, la empresa también actualizó los montos disponibles para las recargas de saldo a través de la banca nacional y su aplicación móvil.

Nuevos montos de recarga disponibles

Para cubrir los nuevos costos de los servicios, la plataforma habilitó las siguientes opciones de recarga:

Mínimas : Bs. 150,00 y Bs. 200,00.

: Bs. 150,00 y Bs. 200,00. Intermedias : Bs. 900,00, Bs. 1.600,00, Bs. 3.000,00 y Bs. 4.000,00.

: Bs. 900,00, Bs. 1.600,00, Bs. 3.000,00 y Bs. 4.000,00. Máximas: Bs. 6.000,00 y Bs. 10.000,00.

Costos de los planes Movistar Plus

Los planes mensuales que ofrecen minutos, mensajes y navegación presentan los siguientes montos básicos (sin incluir IVA):

Plan 2 GB: Bs. 540,39

Plan 4 GB: Bs. 1.080,74

Plan 6 GB: Bs. 1.621,16

Plan 10 GB: Bs. 2.701,95

Plan 25 GB: Bs. 4.052,92

Paquetes de datos y combinados (Mix)

Para quienes necesitan consumos adicionales por pocos días, se mantienen las opciones de corta duración:

Paquetes Mix (5 días) : 500 MB con mensajes desde Bs. 379,02 o con minutos en Bs. 439,32.

: 500 MB con mensajes desde Bs. 379,02 o con minutos en Bs. 439,32. Solo Datos : el paquete de 1 GB se ubica en Bs. 141,08; el de 2 GB en Bs. 282,15; y el de 4 GB en Bs. 564,31.

: el paquete de 1 GB se ubica en Bs. 141,08; el de 2 GB en Bs. 282,15; y el de 4 GB en Bs. 564,31. Solo Minutos: 120 minutos para cualquier operadora por Bs. 723,60.

