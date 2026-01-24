Mantenimiento del sistema Tuy III dejará sin agua algunos sectores de Caracas: detalles

Suscríbete a nuestros canales

En un comunicado oficial se anunció que la fuerza trabajadora del agua desplegará un plan especial de atención este lunes 26 de enero, como parte de las labores programadas para mejorar el servicio de agua potable.

Dicha medida forma parte de una estrategia técnica destinada a optimizar el sistema de producción Tuy III, uno de los más importantes del centro del país.

Autoridades recalcaron que estas acciones buscan garantizar un suministro más estable a mediano plazo.

De acuerdo con el reporte, el operativo tendrá impacto directo en varias zonas del Área Metropolitana de Caracas, así como en sectores de los estados La Guaira y Miranda.

Asimismo, durante la ejecución de los trabajos, se dio a conocer que el servicio de agua potable presentará intermitencias por un lapso aproximado de 24 horas.

Según el comunicado, los trabajos se realizarán sin pausas para acelerar la restitución del servicio. Las autoridades destacaron la importancia de estas tareas para el bienestar colectivo.

Por ende, ante este escenario, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas tomar previsiones durante el período de intermitencia.

