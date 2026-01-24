FDA pone la lupa en la avena y otros cereales que podrían estar enfermándote: investigan un veneno oculto

Suscríbete a nuestros canales

La FDA ha emitido una Solicitud de Información (RFI) con el objetivo de identificar fallas en la divulgación de ingredientes que afectan a personas con enfermedad celíaca o alergias.

La organización se centrará en el monitoreo de componentes como el centeno y la cebada, además de evaluar el nivel de exposición de la avena al contacto cruzado con granos que contienen gluten.

Esta medida busca obtener estadísticas precisas sobre reacciones adversas y dificultades en el etiquetado que actualmente impiden una identificación clara de los contenidos en los empaques comerciales.

Dr. Marty Makary, Comisionado de la FDA, declaró al respecto:

“Las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten han tenido que andarse con pies de plomo y a menudo se ven obligadas a adivinar sus opciones alimentarias; compartan sus datos para ayudarnos a desarrollar mejores políticas”.

Vigilancia sobre cereales específicos

El enfoque de la investigación no se limita al trigo, sino que pondrá especial atención en la falta de transparencia sobre el centeno y la cebada en los alimentos procesados.

La agencia busca determinar la gravedad de las reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E relacionadas con estos granos.

Asimismo, se evalúan las deficiencias técnicas en las cadenas de producción que permiten el contacto entre ingredientes seguros y aquellos que generan sensibilidad, lo cual genera incertidumbre en la elección de compra de los ciudadanos afectados.

Robert Kennedy Jr. , Secretario de Salud y Servicios Sociales, exigió una investigación exhaustiva:

“Los estadounidenses merecen información clara y confiable sobre el contenido de sus alimentos y su elaboración; exigimos una transparencia radical en los ingredientes que afectan las alergias alimentarias”.

Fase de recolección y futuras regulaciones

La autoridad sanitaria admitió la existencia de vacíos informativos en los reportes actuales sobre incidentes de salud vinculados a estos ingredientes en territorio estadounidense.

Con la información recabada de la industria, médicos y pacientes, la institución pretende diseñar normativas que obliguen a un etiquetado más estricto. Por el momento, la solicitud de datos servirá como base para definir las próximas acciones regulatorias que protejan a los consumidores, evitando que estos tengan que realizar suposiciones sobre la seguridad de los productos que adquieren.

