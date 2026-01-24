Salud Pública

FDA pone la lupa en la avena y otros cereales que podrían estar enfermándote: investigan un veneno oculto

La FDA el 21 de enero de 2026 emitieron una "Solicitud de Información" (RFI) para recabar evidencia sobre etiquetado para los consumidores con condiciones de salud específicas

Por Mariana Pérez Guerra
Sabado, 24 de enero de 2026 a las 08:00 am

La FDA ha emitido una Solicitud de Información (RFI) con el objetivo de identificar fallas en la divulgación de ingredientes que afectan a personas con enfermedad celíaca o alergias.

La organización se centrará en el monitoreo de componentes como el centeno y la cebada, además de evaluar el nivel de exposición de la avena al contacto cruzado con granos que contienen gluten.

Esta medida busca obtener estadísticas precisas sobre reacciones adversas y dificultades en el etiquetado que actualmente impiden una identificación clara de los contenidos en los empaques comerciales.

Dr. Marty Makary, Comisionado de la FDA, declaró al respecto:

“Las personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten han tenido que andarse con pies de plomo y a menudo se ven obligadas a adivinar sus opciones alimentarias; compartan sus datos para ayudarnos a desarrollar mejores políticas”.

Vigilancia sobre cereales específicos

El enfoque de la investigación no se limita al trigo, sino que pondrá especial atención en la falta de transparencia sobre el centeno y la cebada en los alimentos procesados.

La agencia busca determinar la gravedad de las reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E relacionadas con estos granos.

Asimismo, se evalúan las deficiencias técnicas en las cadenas de producción que permiten el contacto entre ingredientes seguros y aquellos que generan sensibilidad, lo cual genera incertidumbre en la elección de compra de los ciudadanos afectados.

Robert Kennedy Jr. , Secretario de Salud y Servicios Sociales, exigió una investigación exhaustiva:

“Los estadounidenses merecen información clara y confiable sobre el contenido de sus alimentos y su elaboración; exigimos una transparencia radical en los ingredientes que afectan las alergias alimentarias”.

Fase de recolección y futuras regulaciones

La autoridad sanitaria admitió la existencia de vacíos informativos en los reportes actuales sobre incidentes de salud vinculados a estos ingredientes en territorio estadounidense.

Con la información recabada de la industria, médicos y pacientes, la institución pretende diseñar normativas que obliguen a un etiquetado más estricto. Por el momento, la solicitud de datos servirá como base para definir las próximas acciones regulatorias que protejan a los consumidores, evitando que estos tengan que realizar suposiciones sobre la seguridad de los productos que adquieren.

