FDA aprueba píldora para bajar de peso: esto se sabe

La FDA de Estados Unidos aprobó un medicamento en píldoras para perder peso. Es una alternativa frente a la opción de inyección. Aquí están los detalles

Por Zulay Camacaro
Martes, 13 de enero de 2026 a las 02:00 pm
La administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la primera presentación de pastilla de Wegovy, un medicamento para tratar la obesidad a base de semaglutida, fabricado por Novo Nordisk.

Es el primer fármaco GLP-1 en píldoras autorizado para perder peso, con un precio inicial de $ 149 mensuales, para quienes pagan por cuenta propia. Es una alternativa a las presentaciones en inyecciones.

La empresa informó que las primeras dosis ya están disponibles, tras la aprobación de las autoridades federales. Este nuevo fármaco permitirá a las personas disponer de una opción oral para el control de su peso.

El vicepresidente senior de Novo Nordisk, Ed Cinca, indicó que la presentación es una innovación significativa y recalcó que es el primer y único fármaco GLP-1 para pérdida de peso avalado por las autoridades. Hasta ahora las opciones solo eran inyectables.

Características de Wegovy para bajar de peso

Durante la fase 3 de los ensayos clínicos, quienes usaron la alternativa oral combinada con dieta y ejercicio lograron perder 14 % de su peso corporal en promedio, y los pacientes que completaron todo el ciclo perdieron cerca de 17 % de su peso corporal.

Impacto sobre la salud

Wegovy cuenta con indicación aprobada para contribuir a la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares graves. Los efectos secundarios más comunes, reportados, son náuseas y diarrea, efectos similares a los producidos por la versión inyectable del fármaco, según la FDA.

Ventaja competitiva

La aprobación otorga una ventaja estratégica a Novo Nordisk frente a su principal competidor, Eli Lilly, fabricante del inyectable Zepbound y desarrollador de la píldora Orforglipron.

Hasta ahora, Eli Lilly lideró en ventas directas y en resultados clínicos con sus tratamientos GLP-1 inyectables, según datos de Forbes. Tras el anuncio de la aprobación de Wegovy, las acciones de Novo Nordisk subieron más de 8 %.

