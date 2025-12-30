Esta es la infusión rica en propiedades antinflamatorias que ayuda a bajar de peso: así debes ingerirla para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

El estrés y la falta de actividad física son dos causas por las cuales la persona también aumenta de peso, de acuerdo a la información publicada en el portal web Quirón salud.

Asimismo, la alimentación con alto contenido de grasa y carbohidratos es uno de los factores más influyentes por el cual la persona aumenta de peso, ya que, el organismo no libera las suficientes calorías durante el día. Además, el intestino ralentiza su funcionamiento.

En ese contexto, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético ofrece múltiples opciones para que la persona baje de peso, pero también hay opciones caseras a base de productos naturales que ayudan a lograr el objetivo, por ejemplo, el té negro, el cual contiene propiedades antioxidantes, antinflamatorias, vitaminas y minerales que ayudan a eliminar las toxinas acumuladas en el organismo, según Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas tazas de té negro debes consumir?

Se sugiere que la persona consuma una taza de té negro en ayuna, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona desea tener un diagnóstico asertivo sobre qué debe hacer para bajar de peso, lo ideal es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el proceso que debe cumplir para lograr el resultado deseado.

En definitiva, si la persona desea mantenerse en buenas condiciones de salud y con el peso acorde a su estatura se sugiere que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

