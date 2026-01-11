¿Cómo influyen las hormonas en el control de peso?: esto debe saber sobre como funciona cada una

Suscríbete a nuestros canales

Hay muchos factores que influyen en el peso de una persona. Algunos se relacionan con el estilo de vida, otros son invisibles y se relacionan con nuestra biología individual.

Las hormonas que regulan la cantidad de grasa corporal que almacenamos son uno de esos factores invisibles.

Para determinar si las hormonas están conspirando con tus células de grasa, primero conviene repasar algunos conceptos básicos sobre las hormonas.

La regulación de la grasa corporal es compleja. Según el Dr. Keneth Burman y otros endocrinólogos destacados, esta es la lista completa de hormonas que pueden o no afectar tu grasa:

Tiroideas

Esta glándula libera hormonas que tienen una amplia gama de efectos, como estimular el crecimiento fetal, regular la frecuencia cardíaca o determinar la el ritmo al que quemas calorías.

Casi el 5% de los adultos mayores sufre de hipotiroidismo.

Estrógeno

Es una de las hormonas sexuales femeninas más importantes, responsable del inicio de la pubertad en las niñas y de regular la fertilidad, también protege el sistema cardiovascular e influye en el estado de ánimo.

Testosterona

Es la principal hormona sexual masculina, determina el inicio de la pubertad y la fertilidad, también afecta el estado de ánimo, la salud cardiovascular y más.

Leptina

Transmiten al cuerpo la señal de eliminar grasa corporal. La leptina también ayuda a regular el azúcar en la sangre, la presión sanguínea, la fertilidad y más.

Ghrelina

Conocida como la “hormona del hambre” la ghrelina es producida por el estómago cuando no has comido durante algún tiempo.

Estimula el tubo digestivo e influye en el sistema cardiovascular, el sistema inmunitario y la salud mental.

Insulina

Hormona ayuda a transportar el exceso de glucosa a los músculos y a las células de grasa. En los músculos, la glucosa se quema como combustible o se almacena en forma de glicógeno. En las células de grasa, puede quemarse o convertirse en grasa.

Cortisol

Denominada la “hormona del estrés” porque sus niveles aumentan con el estrés, también apoya al sistema inmunitario y brinda otros beneficios.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube