Riesgo para alérgicos en Navidad: conoce las golosinas festivas que la FDA retiró del mercado en EEUU

Autoridades sanitarias dispusieron el retiro de ciertas confiterías estacionales tras hallar inconsistencias en su etiquetado. Los productos involucrados presentan alérgenos que no figuran en las especificaciones del envase, lo que expone a riesgos a personas con sensibilidades alimentarias.

La acción se activó ante la detección de ingredientes omitidos durante revisiones rutinarias.

La información proviene del portal web de la FDA, que detalla el procedimiento seguido por la entidad reguladora. La FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos, agencia federal de Estados Unidos encargada de regular alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos para proteger la salud pública.

Productos y lotes afectados

El retiro abarca dos variedades de confitería bajo la marca Choceur: Cookie Butter Holiday Bark y Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark, ambas en presentaciones de 5 onzas.

Los lotes implicados son 28525, 29225, 29925 y 30625. Estos se distribuyeron en supermercados Aldi en Estados Unidos, con fechas de caducidad entre mayo y septiembre de 2026, según códigos en la parte posterior de las bolsas verticales.

Motivo del retiro y respuesta de la empresa

La FDA identificó trigo y pecanas en algunos lotes no declarados en el rótulo, lo que contraviene normas de etiquetado. Silvestri Sweets Inc., fabricante de los productos, atribuyó el problema a una falla temporal en el envasado que mezcló contenidos. La compañía inició un retiro voluntario y no reporta casos de enfermedades hasta ahora.

Las autoridades recomiendan a consumidores verificar lotes, descartar productos afectados y contactar para reembolsos si aplica. Aldi notificó en sus tiendas y canales digitales sobre los pasos a seguir.

