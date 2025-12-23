Adiós a las agujas: conoce la nueva pastilla aprobada por la FDA para bajar de peso

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó una nueva presentación en pastilla del medicamento Wegovy, producido por Novo Nordisk. Este producto se suma a las opciones disponibles en el mercado farmacéutico para control de peso.

Los fármacos basados en GLP-1 han ampliado su presencia en tratamientos médicos relacionados con el peso corporal. Inicialmente desarrollados para otras condiciones, estos compuestos ahora incluyen formatos orales aprobados para este fin específico.

La información proviene del portal web de Telemundo Chicago. La pastilla representa la primera versión oral de un medicamento GLP-1 destinada directamente a la pérdida de peso, con una segunda opción de Eli Lilly en espera de aprobación.

Se toma diariamente en ayunas, con un máximo de 4 onzas de agua, y viene en dosis escalonadas que se incrementan gradualmente.

Resultados de ensayos clínicos

En un ensayo de fase 3 publicado en el New England Journal of Medicine, participantes con la dosis más alta perdieron en promedio 16.6% de su peso corporal tras 64 semanas, frente a 2.2% en el grupo placebo.

La efectividad se acerca a la versión inyectable, que mostró cerca del 15% en 68 semanas, aunque la adherencia al horario afecta los resultados.

Efectos secundarios comunes incluyen náuseas y vómitos, similares a los inyectables.

La aprobación ocurrió el lunes en Estados Unidos. Novo Nordisk planea amplia disponibilidad en enero, con producción incrementada para evitar escaseces previas vistas en la versión inyectable. No se ha divulgado el precio de lista, pero se espera menor costo que las inyecciones semanales.

