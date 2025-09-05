En Caracas hay tomografías para personas con peso mayor a 100 kg: conozca los centros y precios

Suscríbete a nuestros canales

En caracas hay clínicas y centros para realizar exámenes médicos que cuentan con tomógrafos con capacidad superior a 100 kilogramos por paciente. El costo del estudio depende de si requiere contraste o no; y de las especificaciones del médico tratante.

En Diagnósticos Terras realizan las tomografías para personas con más de 100 kg de peso, en función del tipo de estudio que requiera el paciente.

“Si es una tomografía cerebral, el tomógrafo tolera hasta 140 kg de peso del paciente, si es de cuello o tórax, hasta 120 kg; si es de abdomen o pelvis, o tórax hacia abajo; se admite hasta 110 Kg o 120 Kg”, precisó Saúl Padilla, administrador de Diagnósticos Terras, ubicada en la urbanización terrazas del Club Hípico.

Comentó que el centro de exámenes es uno de los pocos que reciben pacientes con bastante peso. El precio mínimo de una tomografía de alta resolución, con todos los cortes que se necesitan, incluye informe médico e imágenes en CD.

“El costo máximo del examen depende de lo que pida el médico. Una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis, con doble contraste, puede costar hasta $ 500”, dijo.

Un examen de abdomen con contraste endovenoso cuesta $ 190. La más solicitada en Diagnósticos Terras es la de abdomen y pélvico con doble contraste, por $ 285. El precio se define en el uso de contraste, cantidad de disparos del equipo y reconstrucción de imágenes por parte del técnico.

Destacó que a las personas que exceden de 140 kg, si el médico tratante les solicita una tomografía de abdomen, en Terras no se le puede hacer porque “el equipo no estaría lo estable que requiere la camilla”.

Como requisito para realizar una tomografía, el paciente debe presentar exámenes de urea y creatinina para determinar en qué condiciones están los riñones para hacer un estudio con contraste.

Otra condición es que el paciente no debe ser alérgico al yodo, debe acudir con cuatro horas de ayuno para evitar reacciones al contraste.

Vale destacar que en el hospital Pérez Carreño hacen estudios de este tipo totalmente gratis. Los interesados deben dirigirse al nosocomio para pedir la cita respectiva.

En Grupo Médico Santa Paula el tomógrafo tolera hasta 140 kg

Un empleado del Grupo Médico Santa Paula que reservó su identidad, indicó que una persona que supere los 100 kg de peso puede hacerse una tomografía en ese centro.

“El equipo tolera máximo hasta 140 kg. Aquí se hacen esos estudios a personas de 120 kg, según lo que solicite su médico”, afirmó.

Añadió que el costo es variable. Los exámenes con contraste valen entre $ 240 y $ 400 o $ 500; sin contraste cuestan $ 120.

Cuando se trata de tomografías con contraste, el paciente debe estar en ayunas y traer los exámenes de laboratorio con creatinina y urea. Los estudios se entregan en imágenes y con informe.

El tipo de examen determina la admisión del paciente para efectuar el estudio

La encargada de resultados en Cendimú, Coromoto Méndez, indicó que en ese centro de estudios aceptan pacientes para tomografías hasta 120 kg.

Explicó que admitir a un paciente con más de 100 kg de peso y realizarle una tomografía dependerá del tipo de estudio a realizar. El costo mínimo del examen es $ 70, con reconstrucción de imágenes en 3 D vale $ 100; y con doble contraste desde $ 230.

Señaló que en Cendimu, ubicado en San Martín, para realizar la evaluación con contraste, el paciente debe consignar la orden médica impresa, estar en ayunas y presentar exámenes de laboratorio de creatinina y urea.

