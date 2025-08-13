Salud

Exámenes gratis: Operación Caracas Sonríe incorpora laboratorio móvil para todas las parroquias

Por Yasmely Saltos
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 11:53 pm
Este martes, 12 de agosto, la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez, informó sobre el inicio de la segunda fase de la Operación Caracas Sonríe desde la parroquia Santa Rosalía. 

La información la suministró a través de su cuenta en la red social de Instagram, donde destacó que durante el abordaje, se incorporó una unidad móvil de laboratorio a la Operación Caracas Sonríe. 

"Tenemos clínica odontológica, tenemos oftalmología, ginecología, pediatría, medicina general, farmacias y hoy hemos incorporado, a la caravana, una clínica para los exámenes de laboratorios, que si sale un paciente que necesite una intervención quirúrgica, le hacemos los exámenes en el mismo territorio, después coordinamos en el hospital, donde va a ser intervenido, esto es una articulación perfecta". 

"Con esta innovación, estamos ampliando los servicios de salud que prestamos en este campamento, que se estará instalando nuevamente en cada parroquia caraqueña", destacó Meléndez. 

 

