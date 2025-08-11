Sanean espacios de La Hoyada: en días recientes buhoneros fueron desalojados del lugar

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de la Alcaldía de Caracas, informaron que los espacios de la Plaza Narváez, ubicada en La Hoyada, realizaron una limpieza profunda el pasado sábado en horas de la noche. Esto, como parte de la recuperación de esta concurrida zona en el centro de la ciudad.

"Nos encontramos en la parroquia catedral específicamente en la plaza Narváez en los alrededores del metro la hoyada desplegados con cuadrillas de barrido profundo ; baldeo y recolección de desechos mixtos en nuestras áreas de tránsito peatonal y alrededores ; en aras de brindarle a los caraqueños y caraqueñas unas calles más limpias", detalló la cuenta de Corpo Libertador.

Reordenamiento de buhoneros

El Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas, informó el pasado 05 de agosto, el reordenamiento de la economía informal en La Hoyada (Plaza Narváez) y sus alrededores, espacios que habían sido tomados por los buhoneros sin ningún tipo de permisología.

"Hoy se llevó a cabo una jornada estratégica de reordenamiento en el Mercado de La Hoyada en la Plaza Francisco Narváez, con el propósito de reorganizar la actividad económica informal y garantizar espacios más seguro y ordenado para comerciantes y transeúntes", explicó el Imgradccs.

Durante la actividad se establecieron zonas específicas para el comercio informal, se procedió a la limpieza y recolección de residuos, y además se reforzó la vigilancia mediante patrullajes coordinados.

El objetivo principal fue ordenar la economía popular, reducir el caos en las vías aledañas, y mejorar la experiencia para vendedores y visitantes.

Caraqueños aplauden la medida

A través de las redes sociales, los internautas celebraron la medida e instaron a que se aplique en otras zonas de alta afluencia de personas como: el boulevard de Sabana Grande, el Cementerio, Catia y Capitolio.

En las últimas horas han circulado fotos de los alrededores de La Hoyada en las que se observan las aceras y la plaza Narváez totalmente despejadas y con libre tránsito.

