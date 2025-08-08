Caracas: autoridades sacan vehículos abandonados en estacionamientos de las torres de Parque Central

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Corpocapital, Franklin García, ha informado que desde el pasado 05 de agosto, comenzaron operativos en los que se están retirando decenas de vehículos dañados y abandonados en los estacionamientos de las torres de Parque Central, Caracas.

Estas acciones encabezadas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) buscan despejar estos espacios que por años han estado inutilizados debido a la presencia de vehículos inoperativos cuyos dueños incluso ni hacen vida en Parque Central.

Estos vehículos están siendo traslados en grúas por instituciones policiales, con toda la seguridad correspondiente y respetando la normativa legal, a los estacionamientos de la PNB en La Yaguara. Así lo informó el comisario Mendoza, Jefe de estación de San Agustín.

"Hace un año y medio hicimos un video, vecinos y vecinas (...) Ahora, estos vehículos abandonados que no aparecieron los dueños, no aparecen en sistemas de CorpoCapital, serán trasladados a un estacionamiento de la PNB. Llegó el orden y la disciplina", expresó Franklin García.

