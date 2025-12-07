Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada de este 6 de diciembre: Bravos defiende la casa ante los Leones del Caracas

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tuvo una jornada emocionante este sábado, donde los Bravos de Margarita defendieron la casa, logrando la victoria ante los Leones del Caracas 6-5 en un total de 10 innings.
Por su parte, las Águilas del Zulia y los Cardenales de Lara también hicieron su trabajo y derrotaron a los Tigres de Aragua y a los Tiburones de La Guaira respectivamente.
Tabla de posiciones
Tras la jornada de este sábado 6 de diciembre, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:
Visita nuestra sección de Deportes
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube