Así quedó la tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada de este 6 de diciembre: Bravos defiende la casa ante los Leones del Caracas

Las Águilas del Zulia y los Cardenales de Lara también hicieron su trabajo

Por Selene Rivera
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 12:13 am
La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tuvo una jornada emocionante este sábado, donde los Bravos de Margarita defendieron la casa, logrando la victoria ante los Leones del Caracas 6-5 en un total de 10 innings.

Por su parte, las Águilas del Zulia y los Cardenales de Lara también hicieron su trabajo y derrotaron a los Tigres de Aragua y a los Tiburones de La Guaira respectivamente.

Tabla de posiciones

Tras la jornada de este sábado 6 de diciembre, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

