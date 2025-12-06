Hito histórico: Oriana Zambrano será la primera venezolana en dirigir la final de un Mundial FIFA

Suscríbete a nuestros canales

Oriana Zambrano inscribirá su nombre en la historia deportiva del país al convertirse en la primera árbitro venezolana en dirigir la final de un Mundial FIFA. Su designación para el duelo decisivo en Manila, Filipinas, es un reconocimiento al alto nivel de su trayectoria y un motivo de orgullo para el fútbol venezolano.

Detalles de la gran final

La final, que coronará a la primera campeona de esta categoría, se disputará mañana, domingo 7 de diciembre:

Partido: Brasil vs. Portugal

Fecha: Mañana, 07 de diciembre

Hora (VET): 7:00 a.m.

Sede: Manila, Filipinas

Reconocimiento Internacional

El nombramiento de Zambrano pone el trabajo del arbitraje nacional en lo más alto del escenario global. Oriana Zambrano compartirá la dirección del encuentro con la destacada colegiada española Noelia Gutiérrez Muñoz, quien también ha tenido una trayectoria ascendente en el fútbol sala internacional.

Con esta designación, el arbitraje venezolano celebra un logro que resalta la calidad y la proyección de sus profesionales en la élite del deporte mundial.

