Liga FUTVE: UCV FC vence a Carabobo y es campeón absoluto de Venezuela

Este campeonato no solo sella una temporada de ensueño para el UCV FC, sino que también tiene un peso histórico inmenso para la institución. Con esta victoria, el club universitario levanta el segundo trofeo de liga de su centenaria trayectoria, consolidando su regreso a la élite del fútbol venezolano.

El Estadio Misael Delgado de Valencia fue el escenario de la coronación. Tras el empate 1-1 en la ida, la vuelta comenzó con un ritmo cauteloso, donde ambos equipos mostraron intenciones ofensivas, pero con defensas férreas. Pese a la rigidez, la ocasión más clara del primer tiempo fue para la visita con un remate al palo de Kendrys Silva.

El segundo tiempo fue un asedio constante del UCV, que logró romper el empate global y desarticular la defensa carabobeña en el tramo final.

Penales y expulsión

El punto de inflexión llegó en el minuto 75, cuando el árbitro Rony Cueva otorgó un penal al UCV tras la revisión del VAR. Juan Camilo Zapata se encargó de ejecutar y abrir el marcador, poniendo el global 2-1 a favor de los universitarios.

Dos minutos después, Carabobo sufrió un golpe demoledor con la expulsión de Jean Fuentes por doble amonestación.

Con la ventaja numérica y anímica, la sentencia llegó al minuto 81: un centro de Zapata fue rematado por el ingresado Darwin Machís para poner el 0-2 final.

Carabobo tuvo una oportunidad de descontar y reavivar la esperanza en el 86, pero Matías Núñez falló su tiro desde el punto penal, sellando la triple corona del UCV FC.

Clasificación a la Copa Libertadores

Como Campeón Nacional 2025, UCV FC se asegura un puesto directo en la Fase de Grupos de la próxima Copa Libertadores. Carabobo FC, como subcampeón, representará al país iniciando su camino en la Fase 2 del torneo continental.

