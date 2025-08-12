Restaurant La Boca del Dragón: piden investigación exhaustiva tras demolición de icónico local en Las Mercedes

Suscríbete a nuestros canales

Alberto Fung Mok, quien dice ser el actual representante legal de los propietarios de los terrenos en donde funcionó el icónico restaurante Ho Kow, mejor conocido como La Boca del Dragón, en la urbanización Las Mercedes, solicitó celeridad a la Fiscalía para que termine la investigación sobre la demolición de dicho establecimiento.

Fung, con documentos en manos, en donde resalta una sentencia a su favor del Tribunal Supremo de Justicia, así como un permiso de la Alcaldía de Baruta para erigir una cerca en los terrenos donde funcionó el restaurante, en las cercanías del centro comercial El Tolón, pidió que “les dejen de manera pacífica poder continuar con la posesión pacífica del terreno ubicado entre la calle Orinoco de Las Mercedes y la Avenida Valle Arriba del municipio Baruta”.

“Estoy denunciando una demolición y una construcción ilegal en mi inmueble sin permiso”. El comerciante recordó que hay una sentencia del TSJ, agregando además que el caso reposa en la Fiscalía 84.

“Señor Fiscal General de la República, le pido de verdad mucha celeridad a esta investigación porque tenemos que llegar a quiénes son estas personas que no sabemos, que demolieron mi inmueble, una propiedad familiar de muchos años”.