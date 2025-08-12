Vuelve la competencia “El Cachito de Caracas” a la UCV: conozca la fecha y cómo participar

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta edición del concurso, “El Cachito de Caracas”, se realizará el 2 de octubre en la Universidad Central de Venezuela, así lo informó Uno de desorganizadores Rogelio Salcedo.

“El Cachito de Caracas nació con el objetivo de revitalizar, unir y formar al gremio panadero. Por eso nos llena de orgullo que, en esta cuarta edición, la Universidad Central de Venezuela nos abra sus puertas para que los participantes demuestren su talento y conocimiento”, dijo Salcedo, quien recordó que la competencia se realiza desde el año 2022.

El cachito

El cachito es un producto emblemático en Venezuela, y esta competencia ha reunido a panaderías y artesanos de Caracas para que destaquen con excelencia en su elaboración, además de fomentar la innovación y el reconocimiento de este gremio.

Salcedo, resaltó que este importante evento tiene el aval de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación (Fevipan).

“Esta alianza subraya el reconocimiento de la competencia dentro de la industria panadera a nivel nacional, fortaleciendo su posición como un referente en la promoción de la calidad y la tradición del cachito. Tenemos como norte que los caraqueños disfruten de un excelente producto como lo es el cachito”.

Denys Salomón, otro de los organizadores, explica que “El Cachito de Caracas” no solo es una competencia, “es un espacio de conocimiento, en el que los participantes reciben formación en diversas áreas, que no solo le permiten mejorar las técnicas de producción sino que también los adentra en temas como el marketing y las redes sociales, entre otros”.

Ambos organizadores invitan a participar en este concurso, abierto no solo a las panaderías, sino a los panaderos artesanos y emprendedores.

“Esta competencia es un espacio para aprender, mejorar y actualizarse”.

